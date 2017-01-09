加拿大经济：加央行第四季调查显示企业信心有所增强，但仍面临不确定性

路透渥太华1月9日 - 加拿大央行周一称，随着需求反弹，加国企业对未来销售持更加乐观的看法，计划增加投资并加快招聘的步伐。但企业对美国保护主义政策的力度不确定，且有迹象显示，就业市场仍有闲置。

加拿大央行在第四季企业调查报告中称，预计未来12个月销售增长加速，因油价止跌反弹，本国和美国买家的需求反弹。

较之三个月前，更多行业显示出未来销售的迹象，其中包括新订单。

调查报告显示，尽管加元走软提振了旅游行业，使加国企业相对于美国同业的竞争力有所提高，但美国大选可能产生的影响仍有“相当大的不确定性。”

调查报告指出，“企业对前景的看法不一：部分企业持乐观态度，因基建和军费支出增加，且能源价格上涨，而其它企业则持更为悲观的看法，主要因为贸易保护主义抬头的所带来的风险。”(完)