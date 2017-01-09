加拿大经济：加央行第四季调查显示企业信心有所增强，但仍面临不确定性

《独家新闻》美国参院共和党领袖担心医保法案难通过，但对税改感到乐观
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透渥太华1月9日 - 加拿大央行周一称，随着需求反弹，加国企业对未来销售持更加乐观的看法，计划增加投资并加快招聘的步伐。但企业对美国保护主义政策的力度不确定，且有迹象显示，就业市场仍有闲置。
加拿大央行在第四季企业调查报告中称，预计未来12个月销售增长加速，因油价止跌反弹，本国和美国买家的需求反弹。
较之三个月前，更多行业显示出未来销售的迹象，其中包括新订单。
调查报告显示，尽管加元走软提振了旅游行业，使加国企业相对于美国同业的竞争力有所提高，但美国大选可能产生的影响仍有“相当大的不确定性。”
调查报告指出，“企业对前景的看法不一：部分企业持乐观态度，因基建和军费支出增加，且能源价格上涨，而其它企业则持更为悲观的看法，主要因为贸易保护主义抬头的所带来的风险。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。