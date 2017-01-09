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债券 | 2017年 1月 10日 星期二 00:19 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，受金属价格走强提振

路透约翰内斯堡1月9日 - 南非兰特兑美元周一温和上涨，受黄金和铂金价格上涨支撑，但美元全面上升限制了兰特的涨幅。

1500 GMT，兰特兑美元 升0.55%，报13.6750兰特。

黄金周一上涨，因在本月特朗普就职美国总统前存在不确定性，支撑黄金价格，上日黄金下跌。(完)
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