欧洲汇市：英镑下跌，英国首相讲话重燃“硬退欧”担忧

路透伦敦1月9日 - 英镑兑美元周一势将录得三个月以来最大单日跌幅，下跌约1%，至10周低位，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。

在周日接收今年首个电视访问时，特雷莎梅否认在退欧磋商中，英国在限制移民和保留欧盟单一市场准入这两个问题上面临“二选一的局面”。

在被问及她周末的访问导致英镑走低时，特雷莎梅周一重申了上述讲话，称投资者将她的讲话解读为表明英国要“硬退欧”，即将移民控制置于欧盟单一市场准入之前，是大错特错。

特雷莎梅补充说，她反对“硬性”和“软性”脱欧的说法，政府将在退欧磋商中，寻求尽可能就欧盟单一市场准入“达成最有利的协议”，且她周日的讲话保持了她一贯的立场。

不过，这并未缓解投资者的不安。

在1650，英镑 报1.2166美元，日内下跌1%，接近稍早触及的10周低位1.2125美元，势将录得10月11日来表现最差的一日。

“市场采取最负面的看法，市场猜测，由于特雷莎梅不愿透露退欧磋商策略，说明根本就没有退欧计划，英国将会‘硬退欧’，”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo说。

策略师表示，另一个导致英镑走弱的风险是，苏格兰将进行又一次独立公投。

“苏格兰首席大臣斯特金表示，如果苏格兰 '受连累跌落英国硬退欧悬崖 '，有可能会举行另一次独立公投，这不是 '虚张声势' ，这之前也可能拖累英镑下挫，”IronFX汇市策略师Charalambos Pissouros说。