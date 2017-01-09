欧洲汇市：英镑下跌，英国首相讲话重燃“硬退欧”担忧

《全球主要国家债券发行预告》--5月25日-6月1日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透伦敦1月9日 - 英镑兑美元周一势将录得三个月以来最大单日跌幅，下跌约1%，至10周低位，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。
在周日接收今年首个电视访问时，特雷莎梅否认在退欧磋商中，英国在限制移民和保留欧盟单一市场准入这两个问题上面临“二选一的局面”。
在被问及她周末的访问导致英镑走低时，特雷莎梅周一重申了上述讲话，称投资者将她的讲话解读为表明英国要“硬退欧”，即将移民控制置于欧盟单一市场准入之前，是大错特错。
特雷莎梅补充说，她反对“硬性”和“软性”脱欧的说法，政府将在退欧磋商中，寻求尽可能就欧盟单一市场准入“达成最有利的协议”，且她周日的讲话保持了她一贯的立场。
不过，这并未缓解投资者的不安。
在1650，英镑 报1.2166美元，日内下跌1%，接近稍早触及的10周低位1.2125美元，势将录得10月11日来表现最差的一日。
“市场采取最负面的看法，市场猜测，由于特雷莎梅不愿透露退欧磋商策略，说明根本就没有退欧计划，英国将会‘硬退欧’，”BMO Capital Markets汇市策略师Stephen Gallo说。
策略师表示，另一个导致英镑走弱的风险是，苏格兰将进行又一次独立公投。
“苏格兰首席大臣斯特金表示，如果苏格兰 '受连累跌落英国硬退欧悬崖 '，有可能会举行另一次独立公投，这不是 '虚张声势' ，这之前也可能拖累英镑下挫，”IronFX汇市策略师Charalambos Pissouros说。
英镑兑欧元 大跌1.3%，至八周低位0.8695英镑。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透上海5月25日 - 中国江苏丰县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有505家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,850亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30