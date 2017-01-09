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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 03:55 BJT

纽约期市：可可期货急跌，因科特迪瓦武装暴动被平息

路透纽约/伦敦1月9日 - 可可期价周一大幅下跌，因全球最大可可豆种植国科特迪瓦政府达成协议，平息国内武装暴动，英镑下跌，重压约纽可可市场。

咖啡期货上涨，因基金买盘，形成利多的技术型态。期糖连续第三日下跌。

3月纽约可可期货 收跌77美元，或3.4%，报每吨2,184美元，此前下跌5.3%至2,141美元。

可可周五急升，因科特迪瓦发生武装暴动。

科特迪瓦第二大城市布瓦卡的居民周日表示，街道恢复平静，没有看到军人。之前，布瓦卡发生持续两日的武装暴动并向其它地区扩散。

美元计价的纽约可可期货下跌，因英镑兑美元大幅下跌，势将录得三个月来最大单日跌幅，此前英国首相特雷莎梅称，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。

3月伦敦可可期货 收跌40英镑，或2.2%，报每吨1,781英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.35美分，或1%，报每磅1.442美元，此前触及五周高位1.465美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收涨1美元，或0.05%，报每吨2,141美元。

期糖在上周触及的七周低位下方盘整。3月原糖期货 收跌0.33美分，或1.6%，报每磅20.42美分。

3月白糖期货 收跌5.20美元，或1%，报每吨538.20美元。(完)

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