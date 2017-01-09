纽约期市：可可期货急跌，因科特迪瓦武装暴动被平息

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透纽约/伦敦1月9日 - 可可期价周一大幅下跌，因全球最大可可豆种植国科特迪瓦政府达成协议，平息国内武装暴动，英镑下跌，重压约纽可可市场。
咖啡期货上涨，因基金买盘，形成利多的技术型态。期糖连续第三日下跌。
3月纽约可可期货 收跌77美元，或3.4%，报每吨2,184美元，此前下跌5.3%至2,141美元。
可可周五急升，因科特迪瓦发生武装暴动。
科特迪瓦第二大城市布瓦卡的居民周日表示，街道恢复平静，没有看到军人。之前，布瓦卡发生持续两日的武装暴动并向其它地区扩散。
美元计价的纽约可可期货下跌，因英镑兑美元大幅下跌，势将录得三个月来最大单日跌幅，此前英国首相特雷莎梅称，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。
3月伦敦可可期货 收跌40英镑，或2.2%，报每吨1,781英镑。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.35美分，或1%，报每磅1.442美元，此前触及五周高位1.465美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收涨1美元，或0.05%，报每吨2,141美元。
期糖在上周触及的七周低位下方盘整。3月原糖期货 收跌0.33美分，或1.6%，报每磅20.42美分。
3月白糖期货 收跌5.20美元，或1%，报每吨538.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。