芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口数据强劲和阿根廷降雨

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透芝加哥1月9日 - 美国大豆期货周一上涨1%，交易商表示，强于预期的出口销售报告和部分分析师担忧阿根廷降雨过多，支撑美国大豆市场。
豆粕和豆油期货也上涨，因在重要的政府供需报告周四公布前，交易商建立头寸。
阿根廷主要种植区周末强降雨，令人担心当地作物可能会受损，从而影响产量，市场原本预计今年阿根廷大豆丰产。不过，只有阿根廷中部和东北部的部分地区发生洪涝。
美国农业部周一早报告，上周出口检验美国大豆145.7万吨，高于分析师预期的110-140万吨。
3月大豆期货合约 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳10.05-1/4美元。
3月豆粕合约 收升2.6美元，报每短吨313.9美元。3月豆油合约 涨0.51美分，报35.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为145,693口，豆粕为61,805口，豆油为65,523口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1