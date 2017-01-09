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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口数据强劲和阿根廷降雨

路透芝加哥1月9日 - 美国大豆期货周一上涨1%，交易商表示，强于预期的出口销售报告和部分分析师担忧阿根廷降雨过多，支撑美国大豆市场。

豆粕和豆油期货也上涨，因在重要的政府供需报告周四公布前，交易商建立头寸。

阿根廷主要种植区周末强降雨，令人担心当地作物可能会受损，从而影响产量，市场原本预计今年阿根廷大豆丰产。不过，只有阿根廷中部和东北部的部分地区发生洪涝。

美国农业部周一早报告，上周出口检验美国大豆145.7万吨，高于分析师预期的110-140万吨。

3月大豆期货合约 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳10.05-1/4美元。

3月豆粕合约 收升2.6美元，报每短吨313.9美元。3月豆油合约 涨0.51美分，报35.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为145,693口，豆粕为61,805口，豆油为65,523口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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