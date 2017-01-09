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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，盘中交投震荡

路透芝加哥1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，盘中交投震荡，交易商表示，受助于1月12日美国农业部供需报告公布前，基金推动的技术性买入和调整头寸。

CBOT-3月玉米合约 收高2美分，报3.60美元，此前在接近3.55美元的50日移动均线附近寻获技术支撑。

美国农业部表示，民间出口商销售11.25万吨美国玉米到未知目的地，在2016/17年交付。

交易商预期，因商品指数基金重新平衡资产组合权重，它们将在本周买入玉米。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米87.6562万吨，高于市场预估区间60-80万吨。

在1月12日美国农业部供需报告出炉前，接受路透调查的分析师预计政府将下调2016年美国玉米产量预估。

分析师预估均值是，12月1日美国玉米库存为123亿蒲式耳，高于上年的112亿。 　　

今日CBOT玉米期货成交量预计为273,776口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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