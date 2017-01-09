芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，盘中交投震荡

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透芝加哥1月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，盘中交投震荡，交易商表示，受助于1月12日美国农业部供需报告公布前，基金推动的技术性买入和调整头寸。
CBOT-3月玉米合约 收高2美分，报3.60美元，此前在接近3.55美元的50日移动均线附近寻获技术支撑。
美国农业部表示，民间出口商销售11.25万吨美国玉米到未知目的地，在2016/17年交付。
交易商预期，因商品指数基金重新平衡资产组合权重，它们将在本周买入玉米。
美国农业部报告，上周出口检验美国玉米87.6562万吨，高于市场预估区间60-80万吨。
在1月12日美国农业部供需报告出炉前，接受路透调查的分析师预计政府将下调2016年美国玉米产量预估。
分析师预估均值是，12月1日美国玉米库存为123亿蒲式耳，高于上年的112亿。
今日CBOT玉米期货成交量预计为273,776口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。