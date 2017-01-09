《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 94.72 +0.83 +0.88 2147717 京东 26.26 -0.01 -0.04 8072075 新浪 67.12 +0.03 +0.04 748355 搜狐 38.73 -0.22 -0.56 227453 网易 234.90 +7.94 +3.50 1132899 百度 177.16 +0.78 +0.44 1759153 台湾 台湾积体电路 30.04 +0.41 +1.38 1701314 联电 1.83 +0.03 +1.67 232232 日月光 5.39 +0.11 +2.08 207911 硅品精密 7.29 -0.05 -0.68 216398 和信超媒体 2.92 +0.08 +2.64 11514 友达 3.96 +0.04 +1.02 223013 中华电信 31.56 -0.26 -0.82 86267 台湾国际航电 48.09 -0.95 -1.94 1507145 香港 中国移动 54.15 +0.07 +0.13 104036 中国联通 11.89 +0.07 +0.59 58222 中国电信 47.89 -0.16 -0.33 5650 中芯国际 7.39 -0.02 -0.27 106914 电讯盈科 5.62 +0.12 +2.18 2224 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻)