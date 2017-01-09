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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          94.72    +0.83    +0.88   2147717
    京东                26.26    -0.01    -0.04   8072075
    新浪              67.12    +0.03    +0.04    748355
    搜狐              38.73    -0.22    -0.56    227453
    网易             234.90    +7.94    +3.50   1132899
    百度             177.16    +0.78    +0.44   1759153
    
    台湾
    台湾积体电路       30.04    +0.41    +1.38   1701314
    联电                1.83    +0.03    +1.67    232232
    日月光              5.39    +0.11    +2.08    207911
    硅品精密           7.29    -0.05    -0.68    216398
    和信超媒体         2.92    +0.08    +2.64     11514
    友达                3.96    +0.04    +1.02    223013
    中华电信           31.56    -0.26    -0.82     86267
    台湾国际航电      48.09    -0.95    -1.94   1507145
    
    香港
    中国移动           54.15    +0.07    +0.13    104036
    中国联通           11.89    +0.07    +0.59     58222
    中国电信           47.89    -0.16    -0.33      5650
    中芯国际            7.39    -0.02    -0.27    106914
    电讯盈科         5.62    +0.12    +2.18      2224
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻)
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