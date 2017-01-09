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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 06:46 BJT

更新版 1-《全球汇市》风险意愿下降令美元兑日圆下滑，英镑大跌

(新增文末报价表格)
    * 美元兑日圆跌0.8%，因美债收益率和美股下跌
    * 英镑兑美元触及逾两个月低位
    * 英国首相周末的讲话暗示英国会硬退欧
    * 美元兑欧元和瑞郎下滑

    路透纽约1月9日 - 美元兑避险的日圆周一下跌，因投资者风险意愿降低；英镑兑美元跌至逾两个月低位
，因传闻英国在退欧后，将彻底重建与欧盟的贸易联系。    
    
    美债收益率和美股下滑，拖累美元兑日圆 下跌最多0.8%，至115.97日圆日内低位。美元留守在近期
交投区间内，没有测试周五触及的逾三周低位115.04日圆。
        
    分析师表示，没有基本面诱因推动美元兑日圆下跌，很可能是交易商对美债收益率和美股下跌作出反应。
    
    美元兑欧元和瑞郎也下跌，导致美元指数 下滑0.26%，至101.950。
    
    英镑兑美元 和欧元 均下滑超过1%，周末英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称
，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。
    
    英镑盘中低见1.2125美元，为10月底来最低。英镑兑欧元大跌约1.3%，触及11月中来最低0.8699英镑。
    
    欧元兑英镑走强产生的连锁反应，推动欧元兑美元上涨，TJM Brokerage外汇联席主管Richard Scalone说
。
    
    “欧元获得相对良好的买需，是因为很多人买入欧元/卖出英镑，”他说。分析师还表示，一些强劲的欧
洲经济数据扶助支持欧元兑美元，其中包括，德国11月出口上升3.9%，录得2012年5月以来的最大月度涨幅。
    
    英镑兑美元纽约尾盘跌1%，报1.2161美元。欧元兑美元 升0.4%，报1.0567美元。美元兑瑞郎 
跌0.3%，报1.0148瑞郎。
        
    美国股市标准普尔500指数跌0.23%。指标10年期美债 收益率尾盘跌约4个基点，报2.376%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.0572   1.0530   +0.40   +0.56   1.0513
    美元/日圆            116.01   116.91   -0.77   -0.74   116.87
    欧元/日圆         122.66   123.16   -0.41   -0.39   123.14
    美元/瑞郎            1.0147   1.0179   -0.31   -0.30   1.0178
    英镑/美元            1.2160   1.2280   -0.98   -1.43   1.2336
    美元/加元            1.3214   1.3235   -0.16   -1.61   1.3430
    美元/离岸人民币    6.8778   6.8492   +0.42   -1.36   6.9726
    澳元/美元            0.7352   0.7291   +0.84   +1.90   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0730   1.0717   +0.12   +0.12   1.0717
    欧元/英镑         0.8692   0.8570   +1.42   +2.04   0.8518
    新西兰元/美元        0.7014   0.6955   +0.85   +1.05   0.6941
    美元/挪威克朗        8.5378   8.5334   +0.05   -1.15   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0283   8.9952   +0.37   -0.63   9.0858
    美元/瑞典克朗        9.0446   9.0640   -0.21   -0.69   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.5664   9.5534   +0.14   -0.14   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)
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