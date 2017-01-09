更新版 1-《全球汇市》风险意愿下降令美元兑日圆下滑，英镑大跌

(新增文末报价表格) * 美元兑日圆跌0.8%，因美债收益率和美股下跌 * 英镑兑美元触及逾两个月低位 * 英国首相周末的讲话暗示英国会硬退欧 * 美元兑欧元和瑞郎下滑 路透纽约1月9日 - 美元兑避险的日圆周一下跌，因投资者风险意愿降低；英镑兑美元跌至逾两个月低位 ，因传闻英国在退欧后，将彻底重建与欧盟的贸易联系。 美债收益率和美股下滑，拖累美元兑日圆 下跌最多0.8%，至115.97日圆日内低位。美元留守在近期 交投区间内，没有测试周五触及的逾三周低位115.04日圆。 分析师表示，没有基本面诱因推动美元兑日圆下跌，很可能是交易商对美债收益率和美股下跌作出反应。 美元兑欧元和瑞郎也下跌，导致美元指数 下滑0.26%，至101.950。 英镑兑美元 和欧元 均下滑超过1%，周末英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)称 ，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。 英镑盘中低见1.2125美元，为10月底来最低。英镑兑欧元大跌约1.3%，触及11月中来最低0.8699英镑。 欧元兑英镑走强产生的连锁反应，推动欧元兑美元上涨，TJM Brokerage外汇联席主管Richard Scalone说 。 “欧元获得相对良好的买需，是因为很多人买入欧元/卖出英镑，”他说。分析师还表示，一些强劲的欧 洲经济数据扶助支持欧元兑美元，其中包括，德国11月出口上升3.9%，录得2012年5月以来的最大月度涨幅。 英镑兑美元纽约尾盘跌1%，报1.2161美元。欧元兑美元 升0.4%，报1.0567美元。美元兑瑞郎 跌0.3%，报1.0148瑞郎。 美国股市标准普尔500指数跌0.23%。指标10年期美债 收益率尾盘跌约4个基点，报2.376%。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0572 1.0530 +0.40 +0.56 1.0513 美元/日圆 116.01 116.91 -0.77 -0.74 116.87 欧元/日圆 122.66 123.16 -0.41 -0.39 123.14 美元/瑞郎 1.0147 1.0179 -0.31 -0.30 1.0178 英镑/美元 1.2160 1.2280 -0.98 -1.43 1.2336 美元/加元 1.3214 1.3235 -0.16 -1.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.8778 6.8492 +0.42 -1.36 6.9726 澳元/美元 0.7352 0.7291 +0.84 +1.90 0.7215 欧元/瑞郎 1.0730 1.0717 +0.12 +0.12 1.0717 欧元/英镑 0.8692 0.8570 +1.42 +2.04 0.8518 新西兰元/美元 0.7014 0.6955 +0.85 +1.05 0.6941 美元/挪威克朗 8.5378 8.5334 +0.05 -1.15 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0283 8.9952 +0.37 -0.63 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0446 9.0640 -0.21 -0.69 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5664 9.5534 +0.14 -0.14 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿/张荻；审校 母红/龚芳)