全球贵金属：1月9日SPDR黄金持仓下降1.06%，或8.59吨

路透1月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周一其黄金持仓量下降1.06%至805.00吨，周五为813.59吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从26,157,754.31盎司降至 25,881,433.55盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)