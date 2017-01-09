全球贵金属：1月9日SPDR黄金持仓下降1.06%，或8.59吨

中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透1月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust< GLD>称，周一其黄金持仓量下降1.06%至805.00吨，周五为813.59吨。 以盎司计算，黄金持仓量 从26,157,754.31盎司降至 25,881,433.55盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。