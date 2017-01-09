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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 06:20 BJT

全球贵金属：1月9日SPDR黄金持仓下降1.06%，或8.59吨

路透1月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<
GLD>称，周一其黄金持仓量下降1.06%至805.00吨，周五为813.59吨。

    以盎司计算，黄金持仓量 从26,157,754.31盎司降至
 25,881,433.55盎司。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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