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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 07:04 BJT

加拿大股市：收跌，能源股领跌下全面回落

路透多伦多1月9日 - 加拿大股市主要股指周一收跌，能源股随油价暴跌而下挫；金融股、电讯股和工业股亦令大盘承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌107.10点，或0.69%，报15,388.95点。

对大盘影响最大的包括部分最大油气生产商，能源类股下跌2.5%；因市场担忧伊拉克原油出口创纪录且美国产量升高，可能削弱石油输出国组织(OPEC)的减产努力，进而导致油价挫跌。

Canadian Natural Resources 股价大跌3.1%至41.82加元；Suncor Energy 跌1.4%至43.49加元。

Seven Generations Energy 暴跌9.1%至27.06加元，此前该公司公布第四季产量低于预期。

“市场或许有点过头了，”Avenue投资管理公司投资组合主管Bryden Teich表示。

占大盘权重35%的金融类股下跌0.5%，Brookfield Asset Management 跌1.3%至43.56加元；保险商Sun Life　Financial Inc 下跌1.5%至51.46加元。

工业和电信类股均跌0.8%。(完) 　　
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