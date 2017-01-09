加拿大股市：收跌，能源股领跌下全面回落

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透多伦多1月9日 - 加拿大股市主要股指周一收跌，能源股随油价暴跌而下挫；金融股、电讯股和工业股亦令大盘承压。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌107.10点，或0.69%，报15,388.95点。
对大盘影响最大的包括部分最大油气生产商，能源类股下跌2.5%；因市场担忧伊拉克原油出口创纪录且美国产量升高，可能削弱石油输出国组织(OPEC)的减产努力，进而导致油价挫跌。
Canadian Natural Resources 股价大跌3.1%至41.82加元；Suncor Energy 跌1.4%至43.49加元。
Seven Generations Energy 暴跌9.1%至27.06加元，此前该公司公布第四季产量低于预期。
“市场或许有点过头了，”Avenue投资管理公司投资组合主管Bryden Teich表示。
占大盘权重35%的金融类股下跌0.5%，Brookfield Asset Management 跌1.3%至43.56加元；保险商Sun Life Financial Inc 下跌1.5%至51.46加元。
工业和电信类股均跌0.8%。(完)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1