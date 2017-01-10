美国经济：12月份公众通胀预期上升--纽约联储调查

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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路透纽约1月9日 - 据周一公布的纽约联邦储备银行调查报告，衡量短期美国通胀预期的一项指标12月份大幅上升，而且美国人对劳动力市场和家庭财务的展望更加乐观。
这项对消费者预期的调查显示，未来一年和三年的通胀均预计加速。对于美联储来说，这是一项影响力越来越大的物价指标。
调查显示，12月公众对未来一年的通胀预期中值为2.8%，高于11月时的2.5%--这是此项调查的最低纪录水平。
未来三年的通胀预期中值微升至2.8%，11月份时为2.7%，接近这项在线调查的纪录低点。自2013年中期开始该调查以来，上述两项指标均呈逐渐下降之态。
受访者对就业市场以及自身财务的看法也更加乐观。
调查显示，如果失去当前工作，找到新工作的可能性升至55.6%，11月份时为53%。家庭收入预期增长中值为2.8%，高于11月份时的2.4%。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。