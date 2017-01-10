美国经济：12月份公众通胀预期上升--纽约联储调查

路透纽约1月9日 - 据周一公布的纽约联邦储备银行调查报告，衡量短期美国通胀预期的一项指标12月份大幅上升，而且美国人对劳动力市场和家庭财务的展望更加乐观。

这项对消费者预期的调查显示，未来一年和三年的通胀均预计加速。对于美联储来说，这是一项影响力越来越大的物价指标。

调查显示，12月公众对未来一年的通胀预期中值为2.8%，高于11月时的2.5%--这是此项调查的最低纪录水平。

未来三年的通胀预期中值微升至2.8%，11月份时为2.7%，接近这项在线调查的纪录低点。自2013年中期开始该调查以来，上述两项指标均呈逐渐下降之态。

受访者对就业市场以及自身财务的看法也更加乐观。