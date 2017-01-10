美国利率：摩根大通CEO称经济强劲将加快加息速度

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透旧金山1月9日 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一称，美国经济的力道将使得加息速度超过很多人的预期。
迪蒙在摩根大通的医疗保健年度会议上表示，他预计随着加息，以及10年期美债的市场风险和波动性将升高。
迪蒙称，强于预期的美国经济将会加快升息速度。
迪蒙还表示，针对英国退欧而进行的调整对摩根大通而言代价不菲。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。