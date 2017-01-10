版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 08:24 BJT

美国利率：摩根大通CEO称经济强劲将加快加息速度

路透旧金山1月9日 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一称，美国经济的力道将使得加息速度超过很多人的预期。

迪蒙在摩根大通的医疗保健年度会议上表示，他预计随着加息，以及10年期美债的市场风险和波动性将升高。

迪蒙称，强于预期的美国经济将会加快升息速度。

迪蒙还表示，针对英国退欧而进行的调整对摩根大通而言代价不菲。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐