《路透晚报》--1月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2016年CPI温和收官PPI攀升，未来涨势渐缓政策重在抑泡沫

中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

--中国经济：去年GDP料增6.7%左右，供给侧结构改革初见成效--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

--中国经济：将筛选一批符合条件PPP项目发行资产证券化产品--发改委

中国国家发展和改革委员会周二表示，将与证监会共同开展PPP（政府和社会资本合作）项目资产证券化培训，并筛选一批符合条件的PPP项目，尽快发行PPP项目资产证券化产品。

--台湾经济：审慎乐观看待今年出口，美国新总统贸易政策是变数--贸易局长

台湾经济部国际贸易局官员表示，对台湾今年出口〞审慎乐观〞；而1月20日美国新任总统川普(特朗普)上任后将采行的贸易政策，则是一项变数，须密切观察。

--香港经济：第四季访港旅客止跌，按年轻微回升0.4%--官员

香港访港旅客自2015年第三季连续五个季度滑落后，去年第四季终止跌势。香港商务及经济发展局局长苏锦梁表示，去年10-12月整体访港旅客数目按年轻微回升0.4%，希望走势能够持续。

--投行观点：今年中国经济增速料在6.4%左右，通胀较为温和--瑞银

瑞银亚洲经济联席主管、中国首席经济学家汪涛表示，今年基建投资将继续成为中国经济增长的动力之一，不过去年另一增长动力--房地产投资因政策收紧，今年增速放缓甚至零增长，预计今年中国国内生产总值（GDP）将由去年的6.7%下降至6.4%，通胀总体较温和。

【金融】

--中国金融：监管部门酝酿比特币第三方托管，加强交易监管--报载

中国证券报报导，继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易安全。在近期比特币行情剧烈调整时，部分交易平台无法登录，导致投资者蒙受较大损失，监管部门已注意到这些状况。

--香港金融：外汇基金短期回报压力增甚至亏损，派息率或续下调--金管局官员

香港金融管理局副总裁余伟文预告，进入后量宽时代，投资前景多变难测，外汇基金短期回报，包括季度或年度的回报，将受到更大的压力甚至可能出现短期亏损，派息率或会进一步下调。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,200亿元逆回购，单日净投放500亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,200亿元人民币逆回购操作。与上日相比，七天期规模维持在100亿元，28天期增至1,100亿元。据此计算，单日净投放500亿元。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.5057%，10年3.6866%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.5057%、3.6117%和3.6866%，此前市场预测均值3.54%、3.61%和3.70%。

--《中国新债预测》五年国债利率均值2.90%，二级走势震荡料需求一般

中国财政部将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，现券二级走势小幅震荡，全天收益率先下后上，市场整体仍没明显方向，国开行新债显示机构需求亦一般，料明日新债定位接近二级，利率预测均值落在2.90%。

--中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN1付息存在不确定性

此前已连续违约的中国东北特殊钢集团公告称，其2013年第一期中期票据--13东特钢MTN1CN1382014=CFXS应于周日（1月15日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，目前正在开展重整工作，本期债券利息偿付存在不确定性。

--中国信用债：大连机床16大机床SCP002交叉违约，因新增银行承兑汇票垫款

中国大连机床集团再陷债券违约风波，该公司公告称，大连机床及其下属子公司银行承兑汇票新增垫款累计已超过1亿元人民币，并在发生新增垫款之后的10个工作日宽限期内未采取措施予以纠正完毕，从而导致超短融16大机床SCP002构成交叉违约。

--中国货币市场：逆回购支撑短期流动性，长端shibor连涨显示对未来存忧

自公开市场28天期逆回购可跨春节长假以来，中国央行不断加力操作，银行间市场短期资金依旧宽松，隔夜供给充裕。不过三个月以上shibor等长期资金价格继续上涨，显示市场对更长时间的流动性预期仍存忧虑。

--中国债市动态：现券暖势延续10年国开债领涨，惟新债招标平平未能推波助澜

中国银行间债市现券继续走强，10年期国开债收益率领跌。交易员称，央行加大跨春节假期的28天逆回购操作量，节前资金面暂仍好于预期，为债市情绪回暖提供支撑，不过国开债增发结果未进一步向好，使现券收益率收窄跌幅；CPI涨幅略低于预期则刺激不大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量走升，通胀数据影响有限短期料延续双向波动

人民币兑美元即期早盘随中间价放量走升。交易员指出，汇市经历开年来剧烈波动后市场情绪趋于稳定，受美元指数调整影响，日内客盘购汇需求略有迟缓；而离岸汇价持续高于在岸，仍会阻止内购外结投机操作，短期贬值预期分化，汇价料延续双向波动。

--人民币汇率：基本面因素将进一步夯实，有条件保持基本稳定--中国货币网

中国货币网刊载特约评论员文章称，随着中国金融市场对外开放的推进及各项改革的持续深化，人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实，人民币汇率在弹性增强的同时，将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续下行，CFETS指数微跌至94.79

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至94.79；SDR篮子指数微跌至95.55，BIS篮子指数微跌至96.19。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，资金面忧虑仍存大盘上涨动力不足

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持低位震荡，市场热点快速轮动特征明显，多数股票下跌；此前困扰市场的资金面和汇率等因素虽有好转，但并未出现彻底好转的趋势，指数向上明显反弹的时机仍不成熟。

--中国期市：螺纹钢及铁矿石期货大涨，因河北将削减逾3,000万吨钢铁产能

上海螺纹钢期货跳涨7%，触及近三周最高水准，因中国最大产钢省份承诺进一步削减钢铁产能。

--中国汽车：12月乘用车销量同比增17.1%，2016全年增15.9%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，12月广义乘用车销量275.9万辆，同比增长17.1%；2016全年累计销量2,385.2万辆，同比增15.9%。

--香港个股：银泰商业获阿里巴巴等提出198亿港元私有化建议，股价大涨

中国百货店及购物中心营运商--银泰商业宣布，两名主要股东--阿里巴巴及前主席兼公司创办人沈国军作为联席要约方，提出按每股现金代价10港元将公司私有化，较停牌前收市价溢价42.25%；预计私有化建议所需最高现金金额约197.9亿港元。

--香港个股：融创中国以26亿元认购链家增发股份，获后者6.25%股权

中国大型地产商--融创中国公告称，其全资子公司融创房地产斥资26亿元人民币认购中国大型房产经纪商北京链家增发的股份，获后者6.25%股权。

--台股业绩：台积电12月合并营收781.1亿台币，年增33.9%