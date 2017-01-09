《汇市简讯》英镑/美元盘初处于窄幅区间，英国退欧不确定性再现

2342GMT *英镑/美元在亚洲市场盘初微升0.1%，英镑的交叉汇率表现更为疲弱 ，市场再度对英退风险提高警惕 *梅克尔与特雷莎梅在英国脱欧谈判中立场相左 *动能指标触顶，5日、10日和20日移动均线小幅走低，技术面总体偏 空 *10月区间低点1.2082为下一道重要支撑 *图表：reut.rs/2ixAkZJ (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)