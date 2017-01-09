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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 07:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元盘初处于窄幅区间，英国退欧不确定性再现

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    *英镑/美元在亚洲市场盘初微升0.1%，英镑的交叉汇率表现更为疲弱
，市场再度对英退风险提高警惕
    *梅克尔与特雷莎梅在英国脱欧谈判中立场相左
    *动能指标触顶，5日、10日和20日移动均线小幅走低，技术面总体偏
空
    *10月区间低点1.2082为下一道重要支撑
    *图表：reut.rs/2ixAkZJ (完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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