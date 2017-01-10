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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

路透1月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7562
港元 )
    
    美国股市周一收盘涨跌互现，道琼工业指数 下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点，能源和金融股
下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。美股将进入第四季业绩期，特朗普也将在下周
就任美国总统。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              125.620     -1.68       11655       9.743       -1.18
 中国铝业                            10.370      -1.89       8542        3.217       -0.08
 中国移动                            54.150      0.13        104036      84.000      0.00
 中国人寿                            13.400      -0.45       49518       20.787      -1.02
 中石油                              78.680      1.11        28603       6.103       -1.25
 中石化                              74.800      0.20        13757       5.802       -1.16
 汇丰控股                            40.660      -1.19       1896502     63.073      -0.98
 中电信                              47.890      -0.33       5650        3.714       0.39
 中国联通                            11.890      0.59        58222       9.222       -0.52
 兖州煤业                            6.950       0.58        1037        5.391       -0.91
 华能国际                            25.630      0.31        16880       4.970       -0.21
 南方航空                            27.190      0.11        1775        4.218       -0.05
 东方航空                            23.860      0.85        1602        3.701       0.03
 中芯国际                            7.390       -0.27       106914      1.146       -89.67
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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