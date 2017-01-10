《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

路透1月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7562 港元 ) 美国股市周一收盘涨跌互现，道琼工业指数 下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点，能源和金融股 下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。美股将进入第四季业绩期，特朗普也将在下周 就任美国总统。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.620 -1.68 11655 9.743 -1.18 中国铝业 10.370 -1.89 8542 3.217 -0.08 中国移动 54.150 0.13 104036 84.000 0.00 中国人寿 13.400 -0.45 49518 20.787 -1.02 中石油 78.680 1.11 28603 6.103 -1.25 中石化 74.800 0.20 13757 5.802 -1.16 汇丰控股 40.660 -1.19 1896502 63.073 -0.98 中电信 47.890 -0.33 5650 3.714 0.39 中国联通 11.890 0.59 58222 9.222 -0.52 兖州煤业 6.950 0.58 1037 5.391 -0.91 华能国际 25.630 0.31 16880 4.970 -0.21 南方航空 27.190 0.11 1775 4.218 -0.05 东方航空 23.860 0.85 1602 3.701 0.03 中芯国际 7.390 -0.27 106914 1.146 -89.67 （完） (整理 梁慧仪)