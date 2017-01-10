《中国报摘》--中国证券报1月10日

--市场人士指出，春节取现高峰将至，叠加季度初企业缴税、央行外汇市场操作的影响，流动性压力可能重新加大，但考虑到财政存款集中释放、央行流动性支持跟进的因素，加上市场预期充分，机构提前应对，预计流动性异常紧张局面不会再现。