《中国报摘》--中国证券报1月10日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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* 头版头条:
--市场人士指出，春节取现高峰将至，叠加季度初企业缴税、央行外汇市场操作的影响，流动性压力可能重新加大，但考虑到财政存款集中释放、央行流动性支持跟进的因素，加上市场预期充分，机构提前应对，预计流动性异常紧张局面不会再现。
* 其他:
--继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。
--工行 日前与广州越秀集团签署债转股合作框架协议。
--融创中国 称，公司间接全资附属公司融创房地产，将增资26亿元人民币获得北京链家6.25%股权。交易完成后，融创将有权向其委任一名董事。
--ST慧球 公告，因涉嫌未按规定披露信息，证监会决定对公司立案调查。
--中国直销银行联盟近日在深圳成立，主旨为促进银行服务转型升级，推进直销银行发展。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。