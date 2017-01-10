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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 08:13 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月10日

* 头版头条:

--市场人士指出，春节取现高峰将至，叠加季度初企业缴税、央行外汇市场操作的影响，流动性压力可能重新加大，但考虑到财政存款集中释放、央行流动性支持跟进的因素，加上市场预期充分，机构提前应对，预计流动性异常紧张局面不会再现。

* 其他:

--继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。

--工行 日前与广州越秀集团签署债转股合作框架协议。

--融创中国 称，公司间接全资附属公司融创房地产，将增资26亿元人民币获得北京链家6.25%股权。交易完成后，融创将有权向其委任一名董事。

--ST慧球 公告，因涉嫌未按规定披露信息，证监会决定对公司立案调查。

--中国直销银行联盟近日在深圳成立，主旨为促进银行服务转型升级，推进直销银行发展。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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