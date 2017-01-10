《中国重要政经日程》--1月10日-9月

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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=============================今日重要政经日程==========================
1月10日（周二）
*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任徐绍史介绍引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况。
*--10:00 中国气象局发布2016年中国气候公报和2015年温室气体公报。
=============================近期重要政经日程==========================
1月11日（周三）
--10:00 国台办举行举行例行新闻发布会。
1月12日（周四）
*--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。