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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 08:30 BJT

《中国重要政经日程》--1月10日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月10日（周二）

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任徐绍史介绍引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况。

*--10:00 中国气象局发布2016年中国气候公报和2015年温室气体公报。

=============================近期重要政经日程==========================

1月11日（周三）

--10:00 国台办举行举行例行新闻发布会。

1月12日（周四）

*--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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