《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月10日

*工商时报：

--各大金控年底提列呆帐令获利受损，多家金控公布去年12月获利，包括兆丰金、台新金、新光金都因为打呆而影响银行获利，但另一方面，投资获利也使金控旗下寿险、票券子公司进补，其中，新光金 旗下新寿在去年最后一月转亏为盈；国票金 则因为旗下子公司国际票券投资收益可观，因此获利有近35%的年增率。

--立法院上一会期原本要排入临时议案的都更奖励条例专法，其中对于容积奖励门槛拉高至要求100%的住户同意，对此银行业者私下指出，任何一件都更案，要100%住户同意都非常困难，倘若这门槛订下去，该条例再好的奖励措施，都将因为大多数的申请案都无法满足条件，而形同虚设。

*经济日报：

--台塑 集团四家上市公司自结去年度合并税后纯益为2,076.92亿台币，为历年来次高，年增46.8%，最主要是受惠国际油价上扬，扩大石化产品利差，带动“四宝”营运动能。而台塑、南亚 与台化 对今年度展望审慎乐观，预期今年营收将与去年度持平或略有成长。

--彰化银行 今年董事改选战局出现重大进展，元大证券重披战袍为公股在此次彰银改选征求委托书，预期公股在元大证券归队之下，加上龙岩集团可望支持公股，公股续保经营权，拿下彰银过半席次、至少五席机率大增。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。