《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日

**上海证券报**

--中国保监会日前下发通知，在北京、天津和河北三地开展保险公司和全国性保险专业代理机构跨区域经营备案管理试点。

--统计显示，1,366只参与定增尚未到期的公募产品中，截至1月8日，有417只处于浮亏状态，总金额117亿元人民币。但同浮亏金额相比，整体浮盈有770亿元，定增产品整体仍处于浮盈状态。

**证券时报**

--西安银行近日预披露了首次公开发行(IPO)招股书，拟于上海证券交易所上市，发行不超过13.33亿股。

**金融时报**

--中国人民保险集团独家发起设立的人保养老保险公司获准筹建，为国内第八家专业养老险公司。

**21世纪经济报 道**

--根据第三方数据公司dealogic统计，2016年境内企业海外发行美元债1,271.4亿美元，创下自2007年以来的第二高点，仅次于2014年1,400.6亿美元的高峰，同比增长20%。其中信达资产成为去年美元债的“债王”，单笔发债规模达到32亿美元。

**每日经济新闻**

--中债登数据显示，2016年全国共发行资产证券化产品8,420.51亿元，同比增长37%，市场存量1.2万亿元，同比增长52.66%。当年企业ABS发行规模大幅跃升至4,385亿元，同比增长114.90%，取代信贷ABS成为发行量最大的品种。(完)