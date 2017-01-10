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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 11:56 BJT

中国货币市场：逆回购支撑短期流动性，长端shibor连涨显示对未来存忧

路透上海1月10日 - 自公开市场28天期逆回购可跨春节长假以来，中国央行不断加力操
作，银行间市场周二短期资金依旧宽松，隔夜供给充裕。不过三个月以上shibor等长期资金
价格继续上涨，显示市场对更长时间的流动性预期仍存忧虑。  
    
    央行公开市场上周五起重新进行28天期逆回购操作，连续三日操作量分别为700亿元、1
,000亿元和1,100亿元，七天期品种则仅为100亿。另外，本周连续两日净投放，累计规模1,
200亿。  
    
    上海一券商交易员称，公开市场28天逆回购供给支撑短期流动性，“央妈估计是先管平
稳过年吧，(但长期shibor一直涨)说明大家对未来预期还是不乐观。”
    
    中信证券明明研究团队最新报告称，由于公开市场七天逆回购量持续偏少，节前资金准
备与MLF 1月份的集中到期，流动性压力仍然存在。另一方面，春节后流动性回笼料第一时
间到来，建议投资者留意节前流动性状况，并为节后流动性紧缩做好准备。
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将
有MLF到期，规模总计4,355亿元。         
    
    中债shibor 数据显示，去年11月上旬以来，三个月、六个月和一年期shibor
开始连续走升，今年元旦后升幅明显扩大。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:38                  今日(%)     上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
 其中:隔夜                        2.1000     2.0287        +7.13
  七天                            2.2645     2.2882        -2.37
 14天                             2.6140     2.6681        -5.41
 上海证交所质押式回购利率                                       
 其中:隔夜                        2.4700     1.3750      +109.50
  七天                            2.5950     2.5850        +1.00
  14天                            2.9100     2.0850       +82.50
 回购定盘利率                                                   
 其中:隔夜                        2.1100     2.0400        +7.00
  七天                            2.3500     2.3500        +0.00
  14天                            2.7000     2.6800        +2.00
 Shibor                                                         
 其中:隔夜                        2.0960     2.0940        +0.20
 七天                             2.3990     2.4100        -1.10
 三个月                           3.5526     3.5152        +3.74
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
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