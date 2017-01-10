中国货币市场：逆回购支撑短期流动性，长端shibor连涨显示对未来存忧

路透上海1月10日 - 自公开市场28天期逆回购可跨春节长假以来，中国央行不断加力操 作，银行间市场周二短期资金依旧宽松，隔夜供给充裕。不过三个月以上shibor等长期资金 价格继续上涨，显示市场对更长时间的流动性预期仍存忧虑。 央行公开市场上周五起重新进行28天期逆回购操作，连续三日操作量分别为700亿元、1 ,000亿元和1,100亿元，七天期品种则仅为100亿。另外，本周连续两日净投放，累计规模1, 200亿。 上海一券商交易员称，公开市场28天逆回购供给支撑短期流动性，“央妈估计是先管平 稳过年吧，(但长期shibor一直涨)说明大家对未来预期还是不乐观。” 中信证券明明研究团队最新报告称，由于公开市场七天逆回购量持续偏少，节前资金准 备与MLF 1月份的集中到期，流动性压力仍然存在。另一方面，春节后流动性回笼料第一时 间到来，建议投资者留意节前流动性状况，并为节后流动性紧缩做好准备。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将 有MLF到期，规模总计4,355亿元。 中债shibor 数据显示，去年11月上旬以来，三个月、六个月和一年期shibor 开始连续走升，今年元旦后升幅明显扩大。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1000 2.0287 +7.13 七天 2.2645 2.2882 -2.37 14天 2.6140 2.6681 -5.41 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4700 1.3750 +109.50 七天 2.5950 2.5850 +1.00 14天 2.9100 2.0850 +82.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1100 2.0400 +7.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.7000 2.6800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0960 2.0940 +0.20 七天 2.3990 2.4100 -1.10 三个月 3.5526 3.5152 +3.74 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)