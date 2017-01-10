《全球汇市》英镑持稳，美元自上周高位回落

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0588 1.0572 +0.15 -2.50 1.0860 美元/日圆 116.05 116.01 +0.03 -3.53 120.30 欧元/日圆 122.87 122.66 +0.17 -5.83 130.47 美元/瑞郎 1.0138 1.0147 -0.09 +1.20 1.0018 英镑/美元 1.2146 1.2160 -0.12 -17.59 1.4738 美元/加元 1.3218 1.3214 +0.03 -4.49 1.3839 美元/离岸人民币 6.8832 6.8778 +0.08 +4.80 6.5680 澳元/美元 0.7345 0.7352 -0.10 +0.96 0.7275 新西兰元/美元 0.7011 0.7014 -0.04 +2.73 0.6825 澳元/日圆 85.260 85.290 -0.04 -2.69 87.620 新西兰元/日圆 81.370 81.370 +0.00 -0.74 81.980 英镑/日圆 140.98 141.08 -0.07 -20.45 177.22 澳元/新西兰元 1.0472 1.0476 -0.04 -1.80 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/戴素萍/龚芳; 审校 王丽鑫/张涛/郑茵)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。