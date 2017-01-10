版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 08:55 BJT

《全球汇市》英镑持稳，美元自上周高位回落

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0588  1.0572  +0.15  -2.50  1.0860
    美元/日圆            116.05  116.01  +0.03  -3.53  120.30
    欧元/日圆         122.87  122.66  +0.17  -5.83  130.47
    美元/瑞郎            1.0138  1.0147  -0.09  +1.20  1.0018
    英镑/美元            1.2146  1.2160  -0.12 -17.59  1.4738
    美元/加元            1.3218  1.3214  +0.03  -4.49  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8832  6.8778  +0.08  +4.80  6.5680
    澳元/美元            0.7345  0.7352  -0.10  +0.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.7011  0.7014  -0.04  +2.73  0.6825
    澳元/日圆         85.260  85.290  -0.04  -2.69  87.620
    新西兰元/日圆     81.370  81.370  +0.00  -0.74  81.980
    英镑/日圆         140.98  141.08  -0.07 -20.45  177.22
    澳元/新西兰元     1.0472  1.0476  -0.04  -1.80  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/王颖/戴素萍/龚芳; 审校 王丽鑫/张涛/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐