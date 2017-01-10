国际油市：沙特领衔减产但其他地区供应增加，令油价进退维谷

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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油价周一大跌4%，因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。
数位直接了解状况的消息人士周一表示，伊拉克已经向亚洲和欧洲的三家炼厂承诺2月全额供应巴士拉原油。伊拉克是OPEC第二大产油国。
尽管交易商表示，由于以沙特和阿布扎比为首的OPEC其他国家宣布减产，油市在每桶50-55美元的水准获得良好支撑，但如果价格超过这个水平则有较高不确定性，因其他产油国可能会增加产量。
由于原油价格维持在很多美国钻探商能够盈利的水准，上周美国活跃钻机总量连续第十周增加，钻探活动复苏态势延续至第八个月。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍/王丽鑫)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。