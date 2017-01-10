长江期货：中国期指部分席位净空持仓增加

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下内容节选自1月10日的《期货日报》：
周一，股指期货全线振荡上行，IF、IH、IC主力合约分别上涨0.40%、0.21%、0.59%。沪深300股指期货四份合约持仓量增加450手至41773手。持仓量回升至近七周最高，显示场外资金陆续重回市场。
近期银河期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续4个交易日净持仓量变动3次踏准次日日内涨跌节奏。周一，银河期货席位在IF1701上增持买单52手，同时减持卖单111手，显示其对周二市场继续持乐观态度。笔者认为虽然短期持仓量上升的配合可能预示着市场仍处于反弹过程，但主力席位净空持仓量的增加可能预示着反弹所面临的压力将逐步加大。同时，投资者还需关注市场风格再度转向大盘的可能。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。