长江期货：中国期指部分席位净空持仓增加

近期银河期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续4个交易日净持仓量变动3次踏准次日日内涨跌节奏。周一，银河期货席位在IF1701上增持买单52手，同时减持卖单111手，显示其对周二市场继续持乐观态度。笔者认为虽然短期持仓量上升的配合可能预示着市场仍处于反弹过程，但主力席位净空持仓量的增加可能预示着反弹所面临的压力将逐步加大。同时，投资者还需关注市场风格再度转向大盘的可能。(完)