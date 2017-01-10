国信期货：上海螺纹钢期货振荡筑底，酝酿涨势

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下内容节选自1月10日的《期货日报》：
螺纹钢期货在连续回调后企稳反弹，周一回到3000点大关上方，去产能政策加码和期货贴水是推动黑色期货板块走强的两大因素。但在春节前，螺纹钢需求将持续处于淡季，现货钢价易跌难涨。短期螺纹钢期货将维持振荡格局，酝酿春节后的涨势。
去产能政策炒作加上现货持续升水，推动期货价格反弹，但受基本面偏弱的制约，短期螺纹钢期货上行空间有限，春节前将以振荡为主。元宵节后，工地逐渐复工，螺纹钢库存将减少，价格也会随之反弹。如果去产能政策能较好地执行，螺纹钢期货有望迎来一波较强的涨势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。