国信期货：上海螺纹钢期货振荡筑底，酝酿涨势

以下内容节选自1月10日的《期货日报》：

螺纹钢期货在连续回调后企稳反弹，周一回到3000点大关上方，去产能政策加码和期货贴水是推动黑色期货板块走强的两大因素。但在春节前，螺纹钢需求将持续处于淡季，现货钢价易跌难涨。短期螺纹钢期货将维持振荡格局，酝酿春节后的涨势。

去产能政策炒作加上现货持续升水，推动期货价格反弹，但受基本面偏弱的制约，短期螺纹钢期货上行空间有限，春节前将以振荡为主。元宵节后，工地逐渐复工，螺纹钢库存将减少，价格也会随之反弹。如果去产能政策能较好地执行，螺纹钢期货有望迎来一波较强的涨势。(完)

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