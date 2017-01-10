中航期货：沪镍暂难进入上升通道

去年镍的表现略好于铜、铝，沪镍指数最高涨幅超过40%，全年涨幅21.6%。从去年11月中旬最高10万元/吨以上调整至今，沪镍期价已触及去年7月至10月的成交密集区，短期获得支撑。对于后市，我们判断，支持镍价上涨的部分因素或已发生变化，镍价虽然长期底部已经构筑完毕，但中期将进入宽幅振荡格局中。