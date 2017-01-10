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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 08:54 BJT

中航期货：沪镍暂难进入上升通道

以下内容节选自1月10日的《期货日报》：

　　去年镍的表现略好于铜、铝，沪镍指数最高涨幅超过40%，全年涨幅21.6%。从去年11月中旬最高10万元/吨以上调整至今，沪镍期价已触及去年7月至10月的成交密集区，短期获得支撑。对于后市，我们判断，支持镍价上涨的部分因素或已发生变化，镍价虽然长期底部已经构筑完毕，但中期将进入宽幅振荡格局中。

　　我们判断镍价虽然已经构建大底，但振荡难以避免。因为去年支持镍价上升的一些因素面临动摇，市场还需要找到新的有力因素来支持镍价再度进入上升趋势。从技术走势而言，沪镍已进入了8万—10万元/吨之间的宽幅振荡区间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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