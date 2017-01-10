中航期货：沪镍暂难进入上升通道

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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以下内容节选自1月10日的《期货日报》：
去年镍的表现略好于铜、铝，沪镍指数最高涨幅超过40%，全年涨幅21.6%。从去年11月中旬最高10万元/吨以上调整至今，沪镍期价已触及去年7月至10月的成交密集区，短期获得支撑。对于后市，我们判断，支持镍价上涨的部分因素或已发生变化，镍价虽然长期底部已经构筑完毕，但中期将进入宽幅振荡格局中。
我们判断镍价虽然已经构建大底，但振荡难以避免。因为去年支持镍价上升的一些因素面临动摇，市场还需要找到新的有力因素来支持镍价再度进入上升趋势。从技术走势而言，沪镍已进入了8万—10万元/吨之间的宽幅振荡区间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。