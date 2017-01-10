新闻稿：中国12月PPI同比上涨5.5%，2016全年下降1.4%--国家统计局

路透北京1月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2016年12月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%”新闻稿全文：

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约5.3个百分点。其中，采掘工业价格上涨21.1%，原材料工业价格上涨9.8%，加工工业价格上涨5.1%。生活资料价格同比上涨0.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品、衣着和一般日用品价格均上涨1.3%，耐用消费品价格下降0.8%。