新闻稿：中国12月PPI同比上涨5.5%，2016全年下降1.4%--国家统计局

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透北京1月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2016年12月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%”新闻稿全文：
2016年12月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。工业生产者购进价格环比上涨1.9%，同比上涨6.3%。2016年，工业生产者出厂价格同比下降1.4%，工业生产者购进价格同比下降2.0%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约5.3个百分点。其中，采掘工业价格上涨21.1%，原材料工业价格上涨9.8%，加工工业价格上涨5.1%。生活资料价格同比上涨0.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品、衣着和一般日用品价格均上涨1.3%，耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨15.1%，有色金属材料及电线类价格上涨14.9%，燃料动力类价格上涨10.1%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨2.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约1.5个百分点。其中，采掘工业和原材料工业价格均上涨2.7%，加工工业价格上涨1.6%。生活资料价格环比上涨0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品和一般日用品价格均上涨0.4%，衣着价格上涨0.3%，耐用消费品价格上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨4.1%，有色金属材料及电线类价格上涨3.3%，燃料动力类价格上涨2.3%。（完）
浏览全文 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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