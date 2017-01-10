《全球重要经济事件一览表》--1月10日-1月17日

巴黎--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)将与法国财长萨潘(Michel Sapin)会晤(1600)

伦敦--英国央行总裁卡尼、金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)及其他英国金融政策委员会(FPC)的外部成员将出席国会财政特别委员会(TSC)听证会

华盛顿--ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)