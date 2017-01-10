《全球重要经济事件一览表》--1月10日-1月17日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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1月10日(二)
北京--中国国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任徐绍史介绍引领经济发展新常态和深化供给侧结构性改革有关情况。
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办城市讲座，泰国央行总裁威拉泰就泰国和亚太地区经济前景、货币政策、利率及当前宏观经济环境发表看法。
巴西--巴西央行货币政策会议(至1月11日)。
1月11日(三)
北京--中国国台办举行举行例行新闻发布会(0200)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加一场银行同业座谈会(1620)
巴黎--希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)将与法国财长萨潘(Michel Sapin)会晤(1600)
伦敦--英国央行总裁卡尼、金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)及其他英国金融政策委员会(FPC)的外部成员将出席国会财政特别委员会(TSC)听证会
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月12日(四)
北京--越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问，至15日。
美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)。
华盛顿--ABA经济顾问委员会举行记者会。讨论主题有“在新政府治理下财政政策将如何改变，以及对经济有何影响？”、“经济前的上档与下档风险为何”等等(1645)
美国那不勒斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在那不勒斯商会，就经济前景和货币政策发表演说(1730)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)参加达拉斯地区商会年会活动(1845)
美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)。
1月13日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)就当前货币政策发表谈话(1100)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)。
1月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
1月17日(二)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。