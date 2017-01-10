《香港报摘》--经济日报1月10日

**头版头条**

--中国最大单一餐饮业并购正式落实。中信股份 牵头的财团成功向麦当劳 购入其中港业务，有关交易总作价高达161.4亿港元。

**其他**

--周大福 截至去年12月底止第三季度港澳同店销售跌幅大幅收窄，内地业务更相隔一年重拾增长。管理层解释基本因素渐趋稳定，而且基数相对较低，又指季内零售值有改善，节日销售亦符合集团预期。

--澳门博彩收入踏入新一年有好开始。券商野村指，本月首八天，日均博彩收入录得8.38亿澳门元，按周大升30%；美银美林预期，今年澳门博彩收入将可按年上升8%至2,416亿澳门元。（完）

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