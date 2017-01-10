欧洲金融：标普预计欧洲央行在2018年之前将维持宽松政策

路透伦敦1月9日 - 评级机构标准普尔表示，预计欧洲央行在2018年之前不会改变其支持性货币政策，尽管有迹象显示通胀压力开始回归。

标普首席欧洲经济学家和一位同事撰写报告指出，2017年欧元区可能回归通胀，不过扣除原油等价格更加波动商品的核心通胀仍料低迷，让欧洲央行有维持支持性政策的空间。