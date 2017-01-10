欧洲金融：标普预计欧洲央行在2018年之前将维持宽松政策

标题新闻：料联储今年稍后开始缩表，最初设定的公债再投资上限为80亿美元，MBS为40亿-摩根大通
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路透伦敦1月9日 - 评级机构标准普尔表示，预计欧洲央行在2018年之前不会改变其支持性货币政策，尽管有迹象显示通胀压力开始回归。
标普首席欧洲经济学家和一位同事撰写报告指出，2017年欧元区可能回归通胀，不过扣除原油等价格更加波动商品的核心通胀仍料低迷，让欧洲央行有维持支持性政策的空间。
“欧洲央行可能选择暂时忽略能源通胀上升，”报告指出。
“货币政策可能维持宽松，直到核心通胀路径持续调整，这种情况在2018年前或许不会出现。”
标普称，周一公布的这种报告不会直接影响评级，但其主权分析师在欧元区评级决定中经常引用对欧洲央行刺激举措等广泛问题的看法。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。