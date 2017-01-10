版本:
中国
债券 | 2017年 1月 10日 星期二 09:08 BJT

欧洲金融：标普预计欧洲央行在2018年之前将维持宽松政策

路透伦敦1月9日 - 评级机构标准普尔表示，预计欧洲央行在2018年之前不会改变其支持性货币政策，尽管有迹象显示通胀压力开始回归。

标普首席欧洲经济学家和一位同事撰写报告指出，2017年欧元区可能回归通胀，不过扣除原油等价格更加波动商品的核心通胀仍料低迷，让欧洲央行有维持支持性政策的空间。

“欧洲央行可能选择暂时忽略能源通胀上升，”报告指出。

“货币政策可能维持宽松，直到核心通胀路径持续调整，这种情况在2018年前或许不会出现。”

标普称，周一公布的这种报告不会直接影响评级，但其主权分析师在欧元区评级决定中经常引用对欧洲央行刺激举措等广泛问题的看法。(完)

(编译 杜明霞；审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐