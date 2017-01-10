金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透1月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报878.44点。
中国股市：沪综指缩量收创一个月新高，军工股领涨但观望情绪仍浓
中国汇市：人民币续收跌，离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大
香港股市：小幅收高，公共事业和服务类股领涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.06%，报61,700.290点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1961/67，上日收报3.2212/18。
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南非股市：资源股承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.34%，报44,306.47点；大盘综合指数 收盘下跌0.32%，报51,049.71点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，受金属价格走强提振
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印度股市：微跌作收，投资人静待企业财报出炉。BSE指数 收盘下跌0.12%，报26,726.55点；NSE指数 收盘跌0.09%，报8,236.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.205，上日收报67.96。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.05%，报1,160.27点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.11%，报604.17点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.79%，报60.09；卢布兑欧元 贬值1.15%，报63.49。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。