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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 09:09 BJT

金砖国家：1月9日股汇市收盘纵览

路透1月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报878.44点。

中国股市：沪综指缩量收创一个月新高，军工股领涨但观望情绪仍浓

中国汇市：人民币续收跌，离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大

香港股市：小幅收高，公共事业和服务类股领涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.06%，报61,700.290点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1961/67，上日收报3.2212/18。

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南非股市：资源股承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.34%，报44,306.47点；大盘综合指数 收盘下跌0.32%，报51,049.71点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，受金属价格走强提振

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印度股市：微跌作收，投资人静待企业财报出炉。BSE指数 收盘下跌0.12%，报26,726.55点；NSE指数 收盘跌0.09%，报8,236.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.205，上日收报67.96。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.05%，报1,160.27点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.11%，报604.17点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.79%，报60.09；卢布兑欧元 贬值1.15%，报63.49。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)
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