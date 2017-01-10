《香港报摘》--信报1月10日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**头版头条**
--中信股份 及中信资本伙拍私募基金凯雷集团 ，以20.8亿美元夺得，作价较之前市场传出的10亿至20亿美元为多，收购会以现金及向麦当劳 发行新公司的新股方式支付，交易预期今年中完成。
**其他**
--中信银行国际首席经济师兼研究部总经理廖群预期，中国外汇储备较大可能于本月跌穿3万亿美元，但他认为﹐中国外储规模是全球最大，只要减速温和即可，市场毋须忧虑。他指，若外储下降至2万亿美元以下，才开始担心是比较合理。
--寰宇国际金融 公布，旗下间接全资附属寰宇影片发行以代价1.79亿元人民币，向北京爱奇艺科技出售电影库，包括202部电影。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。