《香港报摘》--信报1月10日

**头版头条**

--中信股份 及中信资本伙拍私募基金凯雷集团 ，以20.8亿美元夺得，作价较之前市场传出的10亿至20亿美元为多，收购会以现金及向麦当劳 发行新公司的新股方式支付，交易预期今年中完成。

**其他**

--中信银行国际首席经济师兼研究部总经理廖群预期，中国外汇储备较大可能于本月跌穿3万亿美元，但他认为﹐中国外储规模是全球最大，只要减速温和即可，市场毋须忧虑。他指，若外储下降至2万亿美元以下，才开始担心是比较合理。

--寰宇国际金融 公布，旗下间接全资附属寰宇影片发行以代价1.79亿元人民币，向北京爱奇艺科技出售电影库，包括202部电影。（完）

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