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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月10日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        12月          --      12,193
    
    1月11日(三)
    0500 日本同时指标                                11月          --        +1.4
             领先指标                                              --        +1.0
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      11月        +0.3%      -0.6%
                       (较上年同期)                              +2.0%      +0.7%
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月        +0.8%      -1.3%
                 (较上年同期)                                    +0.6%      -1.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.5%      -0.9%
                       (较上年同期)                              +0.4%      -0.4%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            11月    逆差30.00  逆差15.98
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差112.0  逆差97.11
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周          --       358.5
                抵押贷款再融资指数                                 --     1,132.0
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        1月          --       58.39
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                12月          --       +2.4%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)            11月   盈余15,000 盈余17,199
    
    1月11-12日
    2100 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      1月          --       52.09
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  12月       +1.0%        -- 
    0030 澳洲零售销售(较前月)                         11月       +0.2%      +0.4%
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)            12月       +0.2%      +0.3%
                              (较上年同期)                       +2.1%      +2.3%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)      12月       +5.5%      +4.5%
    0500 日本消费者信心指数                           12月        43.1        -- 
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     12月        3.5%        -- 
                     (经季节调整)                                 3.3%       3.3%
    0745 法国工业生产(较前月)                         11月       +2.2%      +0.6%
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       12月       105.8        -- 
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                     12月       20.70      19.50
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       11月       -0.1%      -5.0%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    11月       552.2      555.5
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)             11月修正值       +1.0%      +0.9%
             趸售销售(较前月)                         11月       +0.4%      +0.5%
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                     12月       +6.3%        -- 
             进口价格(较上年同期)                                +9.2%        -- 
    2300 韩国失业率                                   12月        3.4%        -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)
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