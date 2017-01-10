主要国家经济指标预测--1月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月10日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 1月11日(三) 0500 日本同时指标 11月 -- +1.4 领先指标 -- +1.0 0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 +0.3% -0.6% (较上年同期) +2.0% +0.7% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -1.3% (较上年同期) +0.6% -1.1% 制造业产出(较前月) +0.5% -0.9% (较上年同期) +0.4% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差30.00 逆差15.98 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112.0 逆差97.11 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 358.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,132.0 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 58.39 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.4% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 盈余15,000 盈余17,199 1月11-12日 2100 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 52.09 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 +1.0% -- 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.4% 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 12月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.3% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 12月 +5.5% +4.5% 0500 日本消费者信心指数 12月 43.1 -- 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.5% -- (经季节调整) 3.3% 3.3% 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +2.2% +0.6% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 12月 105.8 -- 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 20.70 19.50 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -0.1% -5.0% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 11月 552.2 555.5 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月修正值 +1.0% +0.9% 趸售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 12月 +6.3% -- 进口价格(较上年同期) +9.2% -- 2300 韩国失业率 12月 3.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)