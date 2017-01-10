中国债市动态：现券暖势延续10年国开债领涨，惟新债招标平平未能推波助澜

路透上海1月10日 - 中国银行间债市周二现券继续走强，10年期国开债收益率领跌。交易员称，央行加大跨春节假期的28天逆回购操作量，节前资金面暂仍好于预期，为债市情绪回暖提供支撑，不过国开债增发结果未进一步向好，使现券收益率收窄跌幅；CPI涨幅略低于预期则刺激不大。

上海一银行交易员表示，早盘国开160210券成交最低在3.6750%左右，较前日跌幅达到4-5个bp，但随后小幅至3.69%附近。

“主要还是延续了昨天的情绪，公开市场在净投放，快春节了，资金面到现在还没有看到紧的迹象；但是国开债招标情况一般，倍数不高，配置需求没出来，如果只是交易盘自己玩，这一波可能也差不多了，”他表示。

中国央行公开市场周二进行1,200亿元人民币逆回购操作，与上日相比，七天期规模维持在100亿元，28天期增至1,100亿元。据此计算，单日净投放500亿元。

上海一基金交易员亦称，本轮金融债下行幅度快于国债，交易盘参与较多。12月CPI虽低于预期但PPI还比较高，两者分化之下市场对物价数据反应不大；倒是国开债增发定位没有比二级低，招标结果出炉后现券做多情绪有所收敛，国债期货也一度翻绿。

中国国家开发银行周二上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.5057%、3.6117%和3.6866%，此前市场预测均值3.54%、3.61%和3.70%；三期债投标倍数依次为3.02倍、1.89倍和1.95倍。

中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.6900%/3.6825%，上日尾盘为3.73%/3.70%。剩余期限近10年的国债160017券 最新报价3.18%/3.1550%，上日尾盘在3.20%/3.14%。