《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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**明报**
--盈德气体 在元旦前获星瑞提全购意向，美国上市工业气体公司Air Products And Chemicals 亦加入战团，参与竞购盈德。盈德表示，其将于今日召开董事会一并考虑。
**苹果日报**
--本地发展商建灏地产旗下启德新盘定名为＂天寰＂，成为区内首个公布会有＂劏房＂(分间楼宇)单位推售的新盘，最细面积仅200余平方尺，最快于本季开售。
**星岛日报**
--澳优乳业 首席财务官王炜华指出，现时中国羊奶销售额每年增长达30%，受二孩政策和国家对乳业重新认定而供应减少所影响，预料未来仍能保持增长，升幅比牛奶高；公司将积极发展羊奶市场。
**文汇报**
--东亚银行 货币及利率交易部主管陈德祥预计，如果特朗普顺利推行积极的财政政策刺激经济，今年美国有机会加息多达四次，推动美元指数升到15年新高至108。相对而言，人民币将连续第四年贬值，预计年底将跌至7.3。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。