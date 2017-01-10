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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续下行，CFETS指数微跌至94.79

路透上海1月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.08%至94.79；SDR篮子指数微跌至95.55，BIS篮子指数微跌至96.19
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.04%，SDR篮子指数升0.05%，BIS指数跌0.05%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币  今日中间价   较上日升贬点数
 人民币                      6.9234              28
 欧元                        7.3309            -379
 日圆                        5.9693            -485
 港元                        0.8927               4
 英镑                        8.4252             835
 澳元                        5.0912            -216
 新加坡元                    4.8238             -69
 林吉特                      0.6448             9.5
 泰铢                        5.1431            -106
 韩元                        173.69              63
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起CF
ETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    同年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时
调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定
基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.28，较上日跌0.49%；RXY全球在岸人民币指数 报95.44，跌0.35%；R
XY参考离岸人民币指数 报96.18，跌0.47%；RXY参考在岸人民币指数 报95.
13，跌0.33%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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