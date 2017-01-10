中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续下行，CFETS指数微跌至94.79

路透上海1月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.08%至94.79；SDR篮子指数微跌至95.55，BIS篮子指数微跌至96.19 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.04%，SDR篮子指数升0.05%，BIS指数跌0.05% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.9234 28 欧元 7.3309 -379 日圆 5.9693 -485 港元 0.8927 4 英镑 8.4252 835 澳元 5.0912 -216 新加坡元 4.8238 -69 林吉特 0.6448 9.5 泰铢 5.1431 -106 韩元 173.69 63 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起CF ETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 同年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时 调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定 基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.28，较上日跌0.49%；RXY全球在岸人民币指数 报95.44，跌0.35%；R XY参考离岸人民币指数 报96.18，跌0.47%；RXY参考在岸人民币指数 报95. 13，跌0.33%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)