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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 09:42 BJT

全球金市：金价持于五周高位下方，受美元走软因素支撑

美元指数 跌0.1%至101.85。

美联储主席叶伦周四将出席一场网络直播会议，届时美国利率前景或变得更加明朗。

一场周三举行的记者会是本周焦点之一，届时特朗普或透露其1月20日就任后将寻求实行的更多政策细节。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持有的黄金量下降1.06%至805.00吨。

加拿大勘探公司Auryn Resources Inc 周一称，全球市值第三大黄金生产商Goldcorp Inc 将以3,500万加元(2,649万美元)收购其部分股份。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙国玉；审校 郑茵/张若琪)
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