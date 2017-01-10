全球金市：金价持于五周高位下方，受美元走软因素支撑

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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美元指数 跌0.1%至101.85。
美联储主席叶伦周四将出席一场网络直播会议，届时美国利率前景或变得更加明朗。
一场周三举行的记者会是本周焦点之一，届时特朗普或透露其1月20日就任后将寻求实行的更多政策细节。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一持有的黄金量下降1.06%至805.00吨。
加拿大勘探公司Auryn Resources Inc 周一称，全球市值第三大黄金生产商Goldcorp Inc 将以3,500万加元(2,649万美元)收购其部分股份。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙国玉；审校 郑茵/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。