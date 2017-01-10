港报财经评论：中交候国企改革催化剂--经济日报1月10日

中交候国企改革催化剂/ 林瑞芬

中国将在未来两周密集公布2016年12月份和四季度经济数据（如今日公布通胀数据，周五公布贸易数据，本月10至15日发布货币和信贷数据，本月20日发布实体经济增速数据），2016年经济表现即将完整放在眼前。当中，料市场特别关注去年四季度经济增速，据高华证券的预测，中国四季度实际GDP环比折年增速从三季度的6.8%，降至6.6%；隐含的四季度同比增速为6.7%，持平于三季度；隐含的2016年全年增速也为6.7%。

中国去年12月外滙储备环比下降410.8亿美元，降幅为1.3%，连续第6个月缩水，但单月降幅较去年11月收窄；而整体规模则力保在3万亿美元楼上，报30,105亿美元，略高于预期。上周挟完空仓之后，这短期应有助人民币继续喘定跌势，空军要重整旗鼓，将是季内稍后的时间。

近月资本进出管制趋严，或暂时纾缓资本流出，减慢外储减少的速度，不过，未来情况变数，关键还是要盯紧美元的走势，息率走势是左右美元的关键。据彭博资料统计，2017年首次加息要等到6月份，一般认为年内加息两、三次。不过，据去年12月美国联储局会议纪要提示，约有一半的美联储官员将未来的宽松的财政政策作为了决策因素之一，未来特朗普政治决策，将重大左右美联储的加息步伐，为今年最大的不明朗风险因素。另外，值得关注是，今年美联储的票委大换血，FOMC两名最为鹰派的委员——克里夫兰联储银行行长美斯特和堪萨斯城联储银行行长乔治在2017年都不再是投票委员，而鸽派委员——芝加哥联储银行行长埃文斯将成为今年的投票委员。费城联储银行行长哈克、达拉斯联储银行行长卡普兰、明尼阿波利斯联储银行行长卡什卡利也将第一次成为投票委员。前两者的货币取态偏向鸽派，而卡什卡利则是中间派。市场预期，在票委换血之后，更增加了今年加息次数的不确定性，或又令联储局决策转为鸽派。

国金证券认为，2017年国企混改是新一轮国企改革重头戏，市场将反覆聚焦，有望成为2017年确定性主题之一。布局「混改」，建议关注三条投资主綫，一是首批混改试点「6+1」集团旗下公司，「6」就是：东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶六大央企；「6+1」试点的「1」就是，浙江省；二是有望入选「第二批」混改试点的四类企业，即「铁总」集团旗下公司，国家电网旗下公司，石油天然气领域石油石化集团旗下公司，中交集团及建筑类央企等。三是地方混改推进较快的天津、上海、浙江、广东（广州、深圳）、山东、安徽、云南等。

兴业证券则认为可有以下三个路綫跟进：一是部分重要领域混合所有制改革（被中央经济工作会议定调为突破口+混改提速），目前有东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建以及中国船舶的混改试点方案等待国资委批覆；央企兼并重组（国资委表态明年央企数量会缩减到两位数），可关注中国神华（01088）；以及进展较快的地方国企。

中交建设（01800）去年首三季度，新签合同金额为4,753.8亿元人民币，同比增长10.10%；新签投资类合同1,254.32亿元人民币，已超过2016年全年，定单充足，增加今年收入增长的可预测性。国策是关键，稳全国经济增长，今年基建业维持在一定水平的增速。加之中国对外「走出去」、「一带一路」政策，支持与公司「五商中交」战略推进，公司海外布局能力进一步增强。公司近年设立了中交资管、中交建融、中交基金、中交鼎信等金融平台，形成了在BT（兴建—移交）、BOT（兴建－营运－移交）、PPP（公私营合作）项目资产证券化方面的独特优势。公司在投资项目资产证券化上已累计一定的经验，上月刚转让四条公路85%股权。目前PPP资产证券化规则已出台，公司有望争取到市场。去年集团入选国有资本投资公司试点，国改将为公司进一步发展带来新的机遇。

中交去年走势大致是于1月见底反弹，4月至今则处于中期修整三角形，波幅收窄，若守稳8元谋向上突破可能性存在，改革预期可能是催化，候近250天綫8.4元至8元左右收集，中期目标看11元，止蚀7.5元，昨收报9.1元。（完）

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