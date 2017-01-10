港报财经评论：技术反弹成分高，何妨多等一会--信报1月10日

技术反弹成分高，何妨多等一会/ 陆文

市场在稍后美国候任总统特朗普正式入主白宫前态度转趋乐观，美国最新经济数据在奥巴马任满前好转，虽然今年加息3次预期升温，但相关的负面影响，包括人民币贬值走资等却被淡化，离岸人民币拆息亦见回落，令中港股市沽压略为减轻，看似特朗普意外当选后炒刺激经济预期在其上台前已有调整格局，中美政经博弈等亦似有所纾缓，看来近期港股炒上落依据均见牵强，维持现水平较宜观望，因大市似属技术性反弹多于实质升浪重临，特别是资金看似追捧落后基金股为主题。

近日市场重提笔者过往多番提出的10年周期论，即谈及港股逢「7」多有股灾，甚至在大跌前必有大幅上扬现象，亦因此再视「7」字之年前不妨逢低收集，静待这个「疯牛」冒现获利离场。但这表面「玄」味颇浓的现象，今年会否重现还有待观察，特别是早前指出今年全球多个主要国家领袖或有更替，而量宽时代近尾声利率趋正常化，目前市场对「特朗普时代」存戒心下，令大众情绪冷静。

除美股高企及包括本地楼市存泡沫风险，其他经济板块表现平稳，只有全球资金流向，包括美国有资金从债市入股市外，未有爆破危机，当然，何时有意想不到的「黑天鹅」出现，甚或是特朗普上任后言行不一，致令市场产生新一轮的大升浪，为下半年构造另一个爆破条件，基于目前各国央行在经历近10年的量宽被市场牵着鼻子走，令其日后干预市场的威信早已大减，会否促成另一个金融危机，暂无人知。

以目前港股成分以中资为主，一旦有爆破风险多来自内地因素，目前中央正致力维稳，为经济结构转型改革争取较长时间及较大空间，表面看不到爆发翻天覆地股灾的征兆，令近40年的10年周期论或许失效，甚或有若干时差才出现。

这便是「估」市，鸡年将至，会是鸡犬皆升或是鸡飞狗走，目前一切均处于炒「预期」下摸着石头过河，现阶段犯不着为短期小型起伏太伤脑筋，要突破21000/22800点炒上落区间，最少亦要稍后听取特朗普周三当选后首次大型记者会带出新启示，但早前已指出商人主政，其惯用开天索价争取最有利的谈判筹码，代表上任初期对华态度强硬似可预期，亦是静待大调整，候机收集才是智者所为。

一年内总有不少影响全球政经的国际会议举行，2017年上半年涉及欧洲的有3月底欧盟峰会为英国启动脱欧程序，下半年，9月在中国厦门举行的金砖国家峰会及20国集团峰会，均成为中美两国元首正面交锋的重要场地，亦将为投资市场带来具启示性的炒作藉口；1月则应以将在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛较值得注视，虽然特朗普因总统就职不出席，但其他国家元首及顶级投资机构要员出席亦不少，并以国家主席习近平首次出席，不排除强调政经维稳及可控，坚持改革及人民币与贸易国际化等问题，有助提升市场注视中国与A股未来投资价值。

虽然随后特朗普上任后其言与行带来的讯息更重要，但从投资角度来看，目前沪港深三地互通，何时人民币贬值近尾声及其可能带出的利好因素，由提升竞争及刺激内部消费，甚至A股年内纳入MSCI等炒作藉口，均有利笔者所预期下半年可看高中港股市一线。

面对恒指在踏入2017年已累积558点升幅，连同去年底从低位已有近千点反弹，技术上已升近22500/22800点这下降轨阻力区间，主要受惠一批早前外资关注人民币贬值及中美日后关系趋紧张下，沽货「换马」至美股的重磅股出现反弹，构成指数升幅较大。

早前已指出超卖的重磅股成炒落后理想对象，由腾讯（00700）从180元附近水平反弹至昨天收报195.6元，亦见石油与相关的油股板块有表现，不少去年基金爱股亦纷纷有反弹迹象，正好反映目前大市上升属技术反弹，不少涉及炒业绩或销售数据理想。其中汽车等板块最明显，今年业务增幅能否持续才是这强势板块能否持续有表现的原因。

谈及汽车股，笔者过往作外游欧美澳等地，察觉当地的汽车多寡，行驶型号新旧及等级高低，最能反映当地经济及市民财富质素，作为评估当地经济消费生活水平最为准确。

内地近年北方城市正饱受雾霾空气污染困扰，近日这恶劣空气已在南下来港及附近地区，以去年各汽车股纷纷发盈喜及销量报捷，看来内地经济及消费着实不差，但空气质素肯定愈来愈差，或许汽车销量增长已见顶，各汽车股日后为争取市占率势将减低利润，或透过推销新型号作招徕。投资者不妨视为选这板块的基本条件，或许年内有较多新型号推出的宝马合营商华晨中国（01114）有其优势。

此外，刚发盈喜预料年度净利润增长逾倍的吉利汽车（00175），12月份汽车总销量再创新高约10.8万辆，按年增长101%，今年这趋势能否持续，似有保留。

另一个过去一年有炒复苏表现的濠赌股板块，经历上月基金获利回吐的调整下，未因个人购滙措施下，过去数周赌收无太大影响，获各大行对行业正面看法，美银美林预期今年较去年全年收益2232.1亿元有8%增长，似走在本月底农历新年旺季前炒作，亦配合目前炒强势股反弹的特色，维持这板块有利炒上落，后市表现会较反覆。

内地经济及消费能力不低，零售股由体育用品股较为可取，由李宁（02331）及安踏（02020）均有留意价值，而家电股如海尔电器（01169）、创维数码（00751）与海信科龙（00921）均有留意价值；但切记利吸不利抢，大升非其时。（完）

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