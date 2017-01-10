港报社评：暴力必须谴责，恶棍不是英雄--信报1月10日

任何暴力行为都是错的，哪怕出于何种动机，即使是父母爱之深责之切的「体罚」，同样不能接受。因此，立法会议员罗冠聪等人遭逢袭击，暴徒该被谴责，警方必须把施袭者绳之于法，依法惩处。

三名自决派立法会议员罗冠聪、朱凯廸和姚松炎，偕同香港众志秘书长黄之锋，日前应台湾政团时代力量邀请到当地参加座谈会交流，此举被部分爱国人士形容为「港独」勾结「台独」。他们在香港出发时，已在机场遇到示威，抵达台湾之后，更加受到肢体冲击，及至回来香港，施袭者在机场一拥而上，拳打脚踢有之，淋泼液体有之，罗冠聪一度滑落楼梯，有采访记者亦无辜捱打受伤。

罗冠聪昨在记者会上形容，有关人士有如「义和团」作出严重暴力行为，强调他们不是示威，而是彻底针对性的暴力袭击，更质疑可能是「集团式有人受薪的行动」，已超越文明社会能容忍的底线。他又说，有关人士以爱国为掩饰，凌驾所有讨论，企图以暴力迫使别人支持他们的意见，与民主精神相违背，呼吁市民认清暴力集团。

此外，台湾的时代力量亦发表声明，严厉谴责事件，形容属「匪夷所思、毫无理性可言的暴力行为」，呼吁作为一个法治社会的香港，务必保护任何一位公民的人身安全，又强调任何公民社会的往来与民主的交流，都是「再正常不过的活动」。

事件如果独立研判，恶劣的性质毫无争议，施袭的一方不管受薪抑或自发，肯定是不能接受的违法行为，谴责是最起码的应有之义，依法惩处才可彰显香港的法治精神。然而，综合两年多以来发生过的一连串事件观之，我们有一点必须提醒大家，谴责暴力不能采取双重标准，否则容易堕进冤冤相报的无间地狱，彼此以暴易暴，最终没完没了。

去年年初发生过旺角骚乱之后，谴责之声不绝如缕，那是很合理的正常反应，谁也无法接受砖头横飞甚至袭击警察的暴力行为；可是与此同时，有人提出另类解读，企图为施袭者文过饰非，认为一切都是政府惹的祸，如果不是当晚食环署扫荡小贩导致「官逼民反」，假如再早之前没有政改争拗，旺角骚乱不会发生云云。尤有甚者，有人掉过头来痛斥谴责暴力者，不满他们「开口暴徒、闭口暴徒」，只懂独沽一味谴责，没有敦促执法者反省是否使用过度武力。

要是采用相同的逻辑，这次围殴罗冠聪等人的施袭者是否可以反驳说「一切都是港独惹的祸」？是否不应该「开口暴徒、闭口暴徒」？假如这套逻辑成立，施袭者必然会掉过头来要求受害者反省。

我们没有意图为任何人开脱，我们谨以最诚恳的态度期盼，人人皆以统一的标准谴责暴力，不要让施袭者有藉口把自己的行为合理化甚至英雄化。「义和团」不是英雄，掷砖者同样不是英雄，他们全都是罔顾法纪的恶棍，套用罗冠聪的讲法，已超越文明社会能容忍的底线，企图以暴力迫使别人支持他们的意见，与民主精神相违背。

今时今日社会严重撕裂的状况之下，避免双重标准特别显得重要，惟有采用同一尺度审视方圆曲直，才有机会明辨是非，从而化干戈为玉帛。举例说，如果入禀法庭寻求司法覆核是解决纷争的可行之道，那么不能够有这样的偏见，政党申请司法覆核就是彰显公义，政府申请司法覆核就是政治迫害，甚至将之妖魔化为「旁门左道」。

若然有人尝试将暴力行为合理化甚至英雄化，我们必须众口一词大声说不，哪怕施袭者高举的旗帜是「爱国」还是「民主」。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘