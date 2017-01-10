中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN1付息存在不确定性

路透上海1月10日 - 此前已连续违约的中国东北特殊钢集团周一稍晚公告称，其2013年第一期中期票据--13东特钢MTN1 应于周日（1月15日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，目前正在开展重整工作，本期债券利息偿付存在不确定性。

是次所涉中票“13东特钢MTN1”发行总额14亿元人民币，期限五年，票面利率6.1%，本期应偿付利息金额8,540万元，主承销商为中国银行，付息兑付日为2017年1月15日(因节假日顺延至1月16日)。

公告指出，鉴于该公司已被大连市中级法院依法裁定进入重整程序，按照《企业破产法》的相关规定，本期债券已于2016年10月10日到期，计息日期已于同日截止；因此，本期债券的最终债权金额以大连市中级法院的裁定为准。

去年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢 。

随后在10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。

此前15东特钢CP001、15东特钢SCP001、15东特钢CP002、14东特钢PPN001、15东特钢PPN002、13东特钢PPN002和15东特钢CP003均已到期并实质违约；13东特钢MTN2将于2018年4月到期，但在2016年4月该期债未能按期付息，亦现违约。(完)

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