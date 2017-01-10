港报社评：故宫馆争议迷雾愈浓，当局应考虑重新招标--明报1月10日

西九管理局突然押后香港故宫文化博物馆（下称故宫馆）的公众谘询，延至今天西九董事局会议后才展开，当局解释含糊不清，葫芦里卖什么药，益发耐人寻味，自然也容易惹来更多阴谋论揣测。西九方面就未经招标委聘严迅奇负责故宫馆设计一事，连日来独沽一味强调严迅奇的经验能力，对于委聘过程来龙去脉，却说得不清不楚，甚至有挤牙膏式之嫌，出现愈描愈黑效果。旧疑团未消，新疑团又起，当局必须认真思考，应否就兴建故宫馆重新招标，以杜绝私相授受的怀疑。

昨日，西九管理局表示，尽管身兼政务司长的主席林郑月娥，上周已就兴建故宫馆「详尽解释」，但刚过去的周末，社会对项目有不同意见及评论，「若不尽快处理这些关注，将会分散市民对公众谘询的注意力」，因此决定留待周二董事局会议后，才开始谘询活动。一边说必须「尽快」处理社会关注，一边却说因此押后谘询，如此解释，叫人丈八金刚摸不着头脑。西九方面若不清楚说明，到底公众谘询延迟一日所为何事、对释除外界疑虑有何帮助，只会令阴谋论更加不胫而走，甚至加深一些公众人士对当局「为求自圆其说编故事」的怀疑。

目前社会各界其中一个关注点，是西九管理局委聘严迅奇为项目设计顾问的决定。当局上周在提交立法会的文件中解释，希望找一位对西九文化区愿景及中华文化艺术均有深刻认识的本地建筑师，严迅奇曾参与西九概念设计，又凭设计广东省博物馆和云南省博物馆，在本港建筑界赢得大奖，符合条件，西九董事局谘询北京故宫博物院意见后，按程序批准任命。然而文件始终未有解释，为何未经谘询委聘设计顾问、何解必须在签署备忘录前拍板，也避谈谁人举荐严迅奇，自难堵住悠悠众口。

讵料一波未平一波又起，西九当局被揭早于去年6月已邀请严迅奇，研究原本建设大型表演场地的地段，能否兴建博物馆，并提出可能的设计概念，比西九董事局9月决定不发展大型表演场地，以及11月通过建馆时间更早，令疑窦加深。西九方面解释，董事局需要先掌握初步造价估算和一些技术事宜，才能就兴建故宫馆一事展开讨论，所以必须「委约」严迅奇，在董事局会议前展开前期工作。是否兴建大型博物馆，无法凭空讨论，这一点可以理解，但问题是西九管理局为何不一早说明，直至内情被传媒揭露后，才「证实」消息，徒令外界觉得当局解画不尽不实，处处隐瞒。

西九当局眼前必须解答的疑问之一，是「委约」严迅奇进行前期工作的内情，例如谁人「委约」严迅奇、具体条件为何。香港建筑师学会的《专业操守守则》列明，成员若未收取报酬，只能提供不多于3张A4纸的设计构思，惟严迅奇与同事助手早于半年前已参与博物馆构思，兼曾多次与西九管理局开会修订设计，惹来瓜田李下嫌疑。倘若严迅奇没有违反守则，当局有责任尽快澄清，还他一个清白。设若严迅奇有收取费用，当局必须交代由谁付钞，以及根据什么合约支付；如果严迅奇没有收费，当局则必须交代，当日是否已有人承诺，设计工作一定由他负责，不会另行招标。

围绕委聘严迅奇的风波，说到底就是没有公开招标惹的祸。虽然有西九董事局成员解画，指出过去本来就没有一套招标常规，况且故宫馆设计涉及多方协作，今次委聘手法跟以往公开招标不同，是「无可厚非」，云云；然而西九当局不可能事事都拿「故宫馆是特殊合作项目」作挡箭牌。尽管严迅奇在业内享负盛名，惟西九当局要说服公众接受委聘安排，单靠「大师级人马」作招牌，并不足够。就故宫馆设计重新公开招标，是解决争议的出路选择。

诚然，重新展开招标程序，可能令故宫馆2022年落成的目标需要押后，但博物馆迟一两年开幕，不应构成什么大问题；西九当局希望由本地建筑师负责故宫馆项目，与公开招标也可并行不悖。当然，西九当局可以选择不理有关委聘安排的质疑，不过，代价可能是面对行政失当投诉、司法覆核和各式调查，这对尽快了结争议，拨开阴谋论阴霾，并无好处。当局实应好好权衡利弊，明智抉择。（完）

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