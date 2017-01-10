台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走扬，大型进口商逢低买汇抑升势

路透台北1月10日 - 台币兑美元 周二早盘走扬。交易员指出，随国际美元转弱，早盘韩元和日圆等亚币均呈升值走势，台币跟着止跌回升，惟随即吸引大型进口商逢低买汇，抑制台币升势。

他们称，早盘台币一举升破32.100元，盘中目前最高升至32.015元，引油款买单进场，使美元获支撑，再加上韩元兑美元仍在1,200韩元以上，外资又无明确方向，台币升幅不大；短线观察重点在外资动向及人民币表现。

〞外资双向操作，有买有卖、区间操作，表示外资目前也没有方向。〞一大型银行交易员说。

他们表示，台币升早盘油款多次〞现踪〞、逢低买入美元，而两家大型外资保管行则一买一卖，看不出外资有明确的方向；料短线台币将呈区间狭幅整理格局。

中国人民币兑美元 开盘报6.9280元，上日夜盘终报6.9330元。

本地时间10:40，台币兑美元报32.015，上日收报32.106；韩元兑美元 报1,201.8，上日收在1,208.3；台股 跌0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.015/32.056，上日收在32.010。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.000-32.100。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》英镑持稳，美元自上周高位回落

--欧洲政经：英国首相特雷莎梅称，硬性退欧并非不可避免

--路透专访：波士顿联储总裁敦促加速升息，削减联储资产负债表规模 (完)