澳洲经济指标总览--1月10日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月6日 (较前月) 11月 +0.2% +0.5% 就业市场(经季节调整) 1月19日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +3.91 +1.52 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.93 +4.57 失业率 5.7% 5.6% 就业参与率 64.6% 64.4% 消费者物价指数(CPI) 1月25日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.7% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 国际贸易价格指数 1月27日 进口物价(较前季) 第三季 -1.0% -1.0% 出口物价(较前季) +3.5% +1.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2月28日 经常帐收支 第三季 赤字114 赤字159 商品与服务贸易收支 逆差46.82 逆差79.96 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月1日 (较前季) 第三季 -0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +3.3% (完)
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录淡化了后续激进加息的可能性，打压美元下跌。
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。