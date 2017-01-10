澳洲经济指标总览--1月10日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月6日 (较前月) 11月 +0.2% +0.5% 就业市场(经季节调整) 1月19日 就业人口(较前月变动,万人) 11月 +3.91 +1.52 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.93 +4.57 失业率 5.7% 5.6% 就业参与率 64.6% 64.4% 消费者物价指数(CPI) 1月25日 总体CPI(较前季) 第三季 +0.7% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.0% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.3% 国际贸易价格指数 1月27日 进口物价(较前季) 第三季 -1.0% -1.0% 出口物价(较前季) +3.5% +1.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2月28日 经常帐收支 第三季 赤字114 赤字159 商品与服务贸易收支 逆差46.82 逆差79.96 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月1日 (较前季) 第三季 -0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +3.3% (完)