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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 10:07 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在中国通胀数据出炉后持稳

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    *澳元/美元持稳于0.7350美元附近，此前中国公布的通胀数据喜忧参
半
    *中国工业生产者出厂价格指数(PPI)升幅高于预期，因大宗商品价格
上涨
    *主要商品价格回升是支撑澳元人气的因素之一
    *澳元/美元在0.7340附近受到支撑，此前因澳洲零售销售数据不及预
期而下滑
    *在0.7525/0.7160跌势的61.8%回档位0.7385之前，据称有卖单埋伏(
完)
      
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 (编译 徐文焰；审校　戴素萍)
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