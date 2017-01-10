《汇市简讯》澳元/美元在中国通胀数据出炉后持稳

0153GMT *澳元/美元持稳于0.7350美元附近，此前中国公布的通胀数据喜忧参 半 *中国工业生产者出厂价格指数(PPI)升幅高于预期，因大宗商品价格 上涨 *主要商品价格回升是支撑澳元人气的因素之一 *澳元/美元在0.7340附近受到支撑，此前因澳洲零售销售数据不及预 期而下滑 *在0.7525/0.7160跌势的61.8%回档位0.7385之前，据称有卖单埋伏( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)