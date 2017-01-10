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货币新闻 | 2017年 1月 10日 星期二 10:18 BJT

芝加哥期市：大豆价格因供应充沛下滑，阿根廷减产担忧限制跌势

以下为0128GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                   %         值          
 CBOT小麦  426.50  -0.75   -0.18%  +0.06%    409.40      71
 CBOT玉米  359.00  -1.00   -0.28%  -0.62%    354.45      62
 CBOT大豆  999.75  -5.50   -0.55%  -1.26%    1029.47     43
 CBOT稻米  9.69    $0.00   +0.00%  -0.56%    $9.80       56
 WTI原油   52.06   $0.10   +0.19%  -3.16%    $51.62      45
 汇率                                                    
 欧元/美   $1.059  $0.006  +0.57%  -0.12%                
 元                                                      
 美元/澳   0.7341  0.005   +0.69%  +0.07%                
 元                                                      
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/孙国玉；审校 龚芳/戴素萍)
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