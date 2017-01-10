芝加哥期市：大豆价格因供应充沛下滑，阿根廷减产担忧限制跌势

南非汇市：兰特升至两个月高位，因美元急挫
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
以下为0128GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.50 -0.75 -0.18% +0.06% 409.40 71 CBOT玉米 359.00 -1.00 -0.28% -0.62% 354.45 62 CBOT大豆 999.75 -5.50 -0.55% -1.26% 1029.47 43 CBOT稻米 9.69 $0.00 +0.00% -0.56% $9.80 56 WTI原油 52.06 $0.10 +0.19% -3.16% $51.62 45 汇率 欧元/美 $1.059 $0.006 +0.57% -0.12% 元 美元/澳 0.7341 0.005 +0.69% +0.07% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/孙国玉；审校 龚芳/戴素萍)
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。
MBS:抵押贷款支持债券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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