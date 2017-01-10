台湾债市：五年券106/2殖利率盘初随美债微跌，料下档空间有限

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透台北1月10日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，盘初台债随美债殖利率走跌，不过市场预期106/2殖利率下档空间有限，今日料该券暂在0.82%附近狭幅整理。
他们指出，目前市场资金宽松，带动短券买气较显活络，但指标10年公债交投则明显转淡，市场转而聚焦五年热券106/2；若美债殖利率进一步领跌，106/2殖利率才可能有效跌破0.80%的整数关卡，否则料将在既有低档区间盘整。
〞台债方向就跟着美债走，不过农历年前小涨小跌。〞一家大型银行交易员说。
本地时间10:14，五年106/2期殖利率跌1.7个基点报0.8225%，10年公债105/11 暂无成交；台股 则小跌0.04%。
美国公债收益率周一下滑，因投资人担心人民币汇率和英国“硬退欧”，在本周560亿美元公债供应前，对低风险公债的避险需求重燃。指标10年期公债 收益率收跌报2.3760%，上日收报2.4180%。
交易员预估，今天五年券106/2发行前交易殖利率暂看0.81-0.84%。
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--美国经济：复苏“基本完成”，美联储应退后--亚特兰大联储总裁 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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