版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆区间交投，变动不大

0212GMT
    
    *美元/日圆今日在亚洲市场变动不大，目前为止处于115.65-116.15
区间
    *在这一区间内，多数交易集中在115.90-116.05
    *盘初突然下跌后日本进口商再次出手买入
    *传言称进口商买盘一路延伸至115.00，在115.00前方买兴浓厚，该
水准下方设有停止单
    *116.00上方据称挂有卖单，再往上卖单更多(完)
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 徐文焰；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐