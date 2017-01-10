《汇市简讯》美元/日圆区间交投，变动不大

0212GMT *美元/日圆今日在亚洲市场变动不大，目前为止处于115.65-116.15 区间 *在这一区间内，多数交易集中在115.90-116.05 *盘初突然下跌后日本进口商再次出手买入 *传言称进口商买盘一路延伸至115.00，在115.00前方买兴浓厚，该 水准下方设有停止单 *116.00上方据称挂有卖单，再往上卖单更多(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张涛)