金属期市：伦铜持稳，上海铅锌价格受关厂消息提振

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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沪锌 和沪铅 均上涨约3%。
中国云南驰宏锌锗 称，计划关闭多个矿厂，并对受高运营成本及低盈利打击而且不符合中国供应侧改革的的其他工厂进行资产减值。中国锌冶炼商的加工费用在上月触及纪录低位。
德国11月工业生产连续第二个月成长，出口跳升幅度大于预期，创四年半最大月度涨幅，令人愈发预期德国这个欧洲最大经济体第四季景气弹升。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，经济从危机中复苏的进程已“基本完成”，官员现在应致力于应对如何提高生产率等更长期的问题。
中国商务部周一发布对外贸易发展“十三五”（2016-2020年）规划，表示在风险可控、商业可持续的前提下，大力支持外贸企业融资。
澳洲政府官员周一称，政府已提供“大量的”财务支持，帮助修复美国铝业(Alcoa) 在维多利亚州的铝冶炼厂，该厂上个月受全州范围内的停电影响陷入瘫痪。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/刘秀红；审校 戴素萍/白云)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。