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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 11:11 BJT

更正-韩国金融市场：韩元反弹韩股小跌，关注特朗普记者会

(更正：因英文原文有误，第一段中应为“特朗普周三召开记者会”非“周四”)
    路透首尔1月10日 - 韩元兑美元  周二盘中反弹，属于上日大幅下挫之
后的技术性调整；首尔等地的交易员在美国总统当选人特朗普周三召开记者会之前十分不安
。
    
    “记者会十分重要，因特朗普很可能会表达他的经济立场，到时将决定美元的走向，”
Hana Futures汇市分析师Kim Doo-un表示。
    
    0211 GMT，韩元兑美元 报1,202.9，相比周一收盘价1,208.3上涨0.5%。
    
     韩国股市持平，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,045.28点。
    
    外资料连续第10日买超韩股，今日接近中午时的买超规模为154亿韩元(1,280万美元)。
    
    新罗酒店(Hotel Shilla) 跌近3%至2013年2月以来最低位，因投资者担心，
美国在韩部署萨德(THAAD)反导弹系统可能导致中国赴韩旅游人数减少。
    
    现代汽车 涨1.3%。
    
    下跌与上涨个股分别为513和277支。
    
    三年期韩债期货3月合约 涨0.04点至109.57。    
    
                                0211GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,202.9       1,208.3 
    日圆/韩元       10.3538/78       10.3615
    韩国公债期货 *          109.57        109.53
    韩国综合股价指数     2,045.28      2,048.78
    ---------------------------------------------------
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 王颖/艾茂林; 审校 王兴亚/白云/王丽鑫)
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