更正-韩国金融市场：韩元反弹韩股小跌，关注特朗普记者会

(更正：因英文原文有误，第一段中应为“特朗普周三召开记者会”非“周四”) 路透首尔1月10日 - 韩元兑美元 周二盘中反弹，属于上日大幅下挫之 后的技术性调整；首尔等地的交易员在美国总统当选人特朗普周三召开记者会之前十分不安 。 “记者会十分重要，因特朗普很可能会表达他的经济立场，到时将决定美元的走向，” Hana Futures汇市分析师Kim Doo-un表示。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,202.9，相比周一收盘价1,208.3上涨0.5%。 韩国股市持平，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,045.28点。 外资料连续第10日买超韩股，今日接近中午时的买超规模为154亿韩元(1,280万美元)。 新罗酒店(Hotel Shilla) 跌近3%至2013年2月以来最低位，因投资者担心， 美国在韩部署萨德(THAAD)反导弹系统可能导致中国赴韩旅游人数减少。 现代汽车 涨1.3%。 下跌与上涨个股分别为513和277支。 三年期韩债期货3月合约 涨0.04点至109.57。 0211GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,202.9 1,208.3 日圆/韩元 10.3538/78 10.3615 韩国公债期货 * 109.57 109.53 韩国综合股价指数 2,045.28 2,048.78 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王颖/艾茂林; 审校 王兴亚/白云/王丽鑫)