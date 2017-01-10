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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 10:43 BJT

澳洲数据：11月零售销售增长疲软，但第四季乐观前景不改

“季度开局强劲，意味着第四季实质消费增长仍可能反弹，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Kate Hickie表示。

她估计，12月当季零售销售增长1.3%，增幅高于9月当季的0.7%。

“鉴于第三季实质国内生产总值(GDP)出现萎缩，那将受到欢迎。让人们越发期望澳洲经济在第四季避免25年来首次陷入衰退。”

家庭消费占到澳洲年度经济产出的56%，而标志性的矿业在经济产出中的占比还不到9%。

周二的数据将给澳洲央行带来一些安慰。澳洲央行一直仰赖家庭消费加速增长，来抵消矿业投资疲弱造成的拖累。(完) (编译 郑茵/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)
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