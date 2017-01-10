澳洲数据：11月零售销售增长疲软，但第四季乐观前景不改

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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“季度开局强劲，意味着第四季实质消费增长仍可能反弹，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Kate Hickie表示。
她估计，12月当季零售销售增长1.3%，增幅高于9月当季的0.7%。
“鉴于第三季实质国内生产总值(GDP)出现萎缩，那将受到欢迎。让人们越发期望澳洲经济在第四季避免25年来首次陷入衰退。”
家庭消费占到澳洲年度经济产出的56%，而标志性的矿业在经济产出中的占比还不到9%。
周二的数据将给澳洲央行带来一些安慰。澳洲央行一直仰赖家庭消费加速增长，来抵消矿业投资疲弱造成的拖累。(完) (编译 郑茵/王兴亚；审校 高琦/孙茉莉)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。